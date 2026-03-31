Los partidos del Parlamento se reparten 2 millones en subvenciones y el PPdeG recibe más de la mitad por sus 40 escaños

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece en el Parlamento gallego

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden de las subvenciones anuales concedidas a las formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómico para atender los gastos de funcionamiento correspondientes a 2025.

En total, los partidos con asientos en el hemiciclo del Pazo do Hórreo se reparten 2 millones de euros.

El criterio de reparto del importe de la subvención, según regula la normativa, va en proporción al número de escaños y al número de votos obtenidos por cada formación en las últimas elecciones al Parlamento de Galicia.

Así, el PPdeG, con 40 escaños en la Cámara, se lleva más de la mitad de los 2 millones de euros totales. En concreto, recibe 1.032.720 euros.

D.O., con un diputado, recibe 23.816 euros

Por su parte, el BNG, con 25 parlamentarios, recibe 667.480 euros; el PSdeG, con 9, un total de 275.982 euros; y Democracia Ourensana (D.O.), con un escaño que ocupa Armando Ojea, recibe 23.816 euros.

La resolución, que firma la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, da cumplimiento a la ley de financiación de los partidos políticos, que fija el derecho de las formaciones con representación en la Cámara a acceder a subvenciones anuales no condicionadas para anteder sus gastos de funcionamiento en los que incurran en el territorio gallego.