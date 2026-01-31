Jácome da casi por perdidas subvenciones que rozan el millón de euros y echa balones fuera: "Yo no hice las leyes"

El pleno extraordinario convocado de urgencia en el Concello de Ourense dejó numerosos señalamientos a un alcalde que buscaba no terminar de perder subvenciones casi millonarias. Jácome negó responsabilidad en lo que asumen que es una pérdida casi segura de las subvenciones de Next Generation. Había que pagarlas a 30 de diciembre y se traen este sábado para levantar un reparo y pagar, pero dan por asumido que se perderán.

Se trata de los fondos europeos de reformas de Alejandro Pedrosa y Avenida de Portugal, ascensores de Avenida de Marín, aparcamiento de Coto de Canedo y campaña informativa ZBE.

Balones fuera

Jácome, en una surrealista intervención, se desentiede de todo: "Yo no tengo la culpa, no tiene que ver con mi gestión. Buscad al funcionario que no hace su trabajo. Jácome no tramita subvenciones, eso lo hacen los funcionarios. Y si no los puedo echar... qué hago, mallo neles?".

Y sigue: "No tiene nada que ver con mi gestión. Yo no hice las leyes, yo no puedo cambiar a los jugadores. Intervención dice que hay que llevar un reparo de facturas a pleno, yo sería responsable si pudiese cesar a los trabajadores, yo no tengo culpa". Excusas, nunca mejor dicho, de mal pagador.

Finalmente, PP y PSOE se abstuvieron y se aprobó un pago que llega tarde y que el propio gobierno local señala quenes muy posible que se pierdan o la totalidad o parte de esos 800.000 euros que cofinanciaban las obras mencionadas.

Por su parte, el grupo municipal del BNG abandonó el pleno después de que la formación nacionalista votase en contra de la urgencia de la sesión. Durante el debate, el alcalde dirigió duras descalificaciones a los concejales del BNG, a los que calificó de “escoria” y “gentuza”.