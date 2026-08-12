TRANSBORDO DE PASAJEROS
Pasajeros de un Alvia hacen transbordo en Monforte por una incidencia en la infraestructura
TRANSBORDO DE PASAJEROS
Los pasajeros de un Alvia que cubría a última hora de la tarde de este martes la ruta Barcelona-Vigo han tenido que ser trasbordados a otro tren en Monforte de Lemos tras una incidencia en la infraestructura registrada antes de llegar a la estación de la localidad lucense.
Según han confirmado fuentes de Renfe, se trató de una "incidencia puntual" que impidió que el convoy pudiese continuar su trayecto de forma habitual.
Por este motivo, los viajeros fueron reubicados en otro tren en la propia estación monfortina para poder reanudar el viaje y continuar hacia sus respectivos destinos.
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