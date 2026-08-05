PP de Ourense exige a Adif revisar su plan de prevención de incendios para la limpieza de vías y control de trenes

Zona de la estación de tren de Ourense en la que están los andenes.

El PP de Ourense ha exigido a Adif una revisión "integral" de su plan de prevención de incendios para garantizar una limpieza "urgente" de las vías y un control "exhaustivo" de los trenes que permitan evitar fuegos.

Así lo han trasladado este miércoles el senador del PP José Manuel Baltar y el diputado popular Celso Delgado en declaraciones al pie de la vía de la línea convencional Ourense-Santiago de Compostela, tras registrar una proposición no de ley en el Congreso.

Los representantes populares en las Cortes han reiterado su "preocupación" ante los "reiterados" fuegos ocurridos con el paso de trenes de mercancías y han lamentado que Adif "no hace sus deberes".

Así, han afeado que el tren se ha convertido en un "factor adicional de riesgo para el medio natural y la seguridad en la provincia", recordando, entre otros, los ocho focos simultáneos que se produjeron el pasado 13 de julio tras el paso de un tren de mercancías en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín.

Evaluación "total" del plan de prevención

En esta línea, los populares han reclamado al Ejecutivo central una auditoría y nueva evaluación "total" del plan preventivo de Adif para garantizar el desbroce de márgenes ferroviarios, el refuerzo de infraestructuras y la supervisión de los sistemas de frenado y motores de trenes.

"Pedimos al Gobierno que tome las actuaciones y medidas necesarias en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios. Ourense es una provincia de altísimo riesgo de incendios", ha señalado Delgado, insistiendo, además, en asegurar el cumplimiento de las labores periódicas de desbroce, limpieza, retirada de biomasa y material combustible.

Asimismo, ha recordado que "existe la obligación" dentro del plan de prevención de revisar los sistemas de frenado de los trenes de mercancías. "Las fricciones que se generan, especialmente en las pendientes cuando hay que usarlos, provocan de manera, a veces difícilmente evitable, que salgan esas chispas", ha explicado.

"Pedimos que los vecinos y vecinas de estas poblaciones y todos aquellos que somos propietarios de nuestro medio natural, que es uno de nuestros mayores tesoros, no veamos esta amenaza permanente por desidia, por dejadez y falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del Gobierno central", ha trasladado Baltar.

"Retrasos monumentales" en la Variante Norte en Ourense

Asimismo, consultados por la variante norte entre Eirasvedra y Quintela, los populares han afeado "retrasos monumentales", tras cuatro años "desde que se colocó la primera piedra".

En este sentido, Celso Delgado ha recordado que el PP ha registrado una pregunta parlamentaria reciente aún "pendiente de respuesta" para consultar por un posible plazo de finalización de las obras. "Estamos muy encima de eso y vamos a seguir insistiendo", ha añadido.

"Estoy tremendamente preocupado por la falta de licitación del siguiente tramo, desde Quintela hasta A Casilla. Esta variante norte de Ourense en su primer tramo Eirasvedra-Quintela no tiene ningún tipo de sentido si no tiene su continuidad hasta A Casilla y esa licitación está demorándose sin ningún tipo de causa ni justificación", ha lamentado Delgado.