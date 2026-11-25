La Asociación Eólica de Galicia demandó del gobierno un pacto de Estado por la energía.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa, tras “el fiasco” de la cumbre climática, en el que observa “un estímulo” para Galicia. “La cumbre mundial del clima de Turquía (COP31) finalizó sin acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles, pero ha situado la electrificación de la economía en el centro del futuro energético mundial”, subrayó.

La iniciativa de alcanzar un 35% de electrificación del consumo energético global en 2035 refleja la dimensión de esta transformación, a pesar de no ser vinculante, según advirtió. “Sin embargo, para Galicia, esta propuesta sobre la electrificación debería servir como estímulo para acelerar el aprovechamiento de nuestros recursos renovables, impulsar la repotenciación eólica, modernizar las redes eléctricas y favorecer la electrificación industrial”, incidió.

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La patronal eólica resaltó que “la lucha contra el cambio climático no puede quedar parada por la falta de consenso internacional, porque Galicia dispone de recursos naturales, conocimiento tecnológico y experiencia industrial para contribuir activamente a semejante reto global”. Una emergencia que, afirmó, “no es exclusivamente ambiental, sino también un imperativo económico, social y de seguridad nacional”.

La inteligencia artificial es la nueva tecnología que ha disparado la implantación de los centros de datos, una inmensa arquitectura de procesadores y servidores para mover en tiempo mínimo un colosal volumen de información digital, explicó. Estos centros requieren, por ley, que deben funcionar con el 80% de energía renovable, y en Galicia aún no hay ninguno, constató. De ahí que apuntase a “una nueva oportunidad de desbloqueo estratégico de los 2.500 MW de potencia eólica autorizados”.