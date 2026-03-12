El Pazo de Meirás no pertenece a los Franco, pero serán indemnizados por su mantenimiento desde 1975

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, poniendo fin al largo litigio con la familia de Francisco Franco. La sala de lo Civil ratifica así la sentencia de la Audiencia de A Coruña, desestimando todos los recursos presentados por los herederos del dictador. El fallo establece que los nietos de Franco deben devolver el pazo al Estado, aunque reconoce su derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados durante el tiempo en que ocuparon el inmueble, dado que actuaron de buena fe.

El tribunal también confirma la nulidad de la donación de 1938 y de la simulada compraventa de 1941, al considerar que carecían de validez legal. En ambos casos, se constató que los procedimientos se realizaron sin cumplir los requisitos formales y que los pagos estipulados nunca se efectuaron, por lo que la propiedad nunca fue legítimamente transferida a la familia Franco. Además, el Supremo subraya que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, de manera similar al Palacio del Pardo, y que no se ha cumplido el plazo legal para que pudiera adquirirse como propiedad privada.

Pazo de Meirás, A Coruña. | La Región

Construido por la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, el Pazo de Meirás fue residencia de verano de Franco durante la dictadura y permaneció en manos de sus herederos tras su muerte. La sentencia permite ahora que el Estado recupere el control de este histórico inmueble, mientras los Franco recibirán compensación económica por los gastos de mantenimiento realizados desde 1975. Con ello, se cierra de manera definitiva una disputa judicial que se prolongaba desde hace décadas y que marcaba uno de los símbolos más visibles del franquismo en Galicia.