La suerte ha vuelto a sonreír a Galicia. El sorteo de la Bonoloto de este viernes, 27 de noviembre, ha dejado un importante premio en una pequeña localidad gallega, donde un boleto ha resultado agraciado con 80.090,96 euros, la cantidad más elevada repartida en toda España en esta jornada, junto a otro boleto sellado en Andalucía.

El boleto premiado ha sido validado en Puxeiros, en el municipio pontevedrés de Mos, concretamente en el despacho receptor número 86.235, situado en el número 10 de la avenida de Peinador, en la parroquia de Tameiga.

El afortunado ha conseguido acertar cinco de los seis números de la combinación ganadora, además del complementario. El otro boleto premiado en esta misma categoría ha sido validado en una administración de loterías de Málaga.

La combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados en el sorteo de este viernes han sido el 03, 09, 12, 15, 39 y 41, con el 35 como complementario y el 6 como reintegro.

En total, otros 101 boletos han conseguido cinco aciertos, con un premio unitario de 792,98 euros.