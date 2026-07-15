Permitir o galego en calquera materia, entre as 700 medidas que a Xunta estuda para promover a lingua
PLAN LINGÜÍSTICO
O novo Plan Xeral de Normalización Lingüística propón reforzar a presenza do galego no ensino, nas plataformas dixitais e na Administración, ademais de impulsar un novo marco legal para adaptalo aos retos actuais
A Xunta de Galicia presentou este mércores a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un documento de máis de 400 páxinas que recolle arredor de 700 medidas para impulsar o uso do galego durante a próxima década. Entre as propostas figura a posibilidade de introducir cambios na normativa educativa que permitan impartir calquera materia en galego, sempre que exista consenso político.
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asegurou que o Goberno galego está disposto a negociar co resto das forzas políticas representadas no Parlamento unha modificación do actual decreto do plurilingüismo, en vigor desde 2010. Iso si, matizou que calquera cambio deberá contar coa "unanimidade necesaria".
A proposta inclúe tamén medidas para reforzar a presenza do galego nas plataformas dixitais, favorecer o seu uso nos espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e lexislativo que actualice as políticas lingüísticas ás necesidades actuais. Ademais, prevé actuacións en ámbitos como a xustiza, a Administración ou as novas tecnoloxías, así como unha planificación orzamentaria para garantir a súa aplicación.
Durante a presentación do plan, celebrada na Cidade da Cultura, López Campos definiu o documento como a "folla de ruta" da lingua galega para os próximos dez anos e apelou ao consenso de todas as forzas políticas para convertelo nun "gran pacto social".
O traballo foi coordinado polo catedrático Manuel González e contou coa participación de 140 expertos distribuídos en once comisións sectoriais, ademais da colaboración de máis de 200 entidades. Segundo explicou o filólogo, a actualización responde aos profundos cambios sociais vividos en Galicia nas últimas dúas décadas, entre eles a menor presenza do galego nos ámbitos urbanos, o impacto das tecnoloxías e o aumento da diversidade demográfica.
Sobre a posibilidade de impartir todas as materias en galego, o conselleiro insistiu en que o plan non modifica directamente o decreto do plurilingüismo, aínda que si abre a porta a "axustes" que permitan actualizar a normativa dentro dun novo marco de consenso.
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