Piden el cese del jefe de gabinete de la Diputación de Pontevedra por un 'trend' de TikTok sobre niños huérfanos: "Trataría de apuntar a la cabeza"
DESCONTEXTUALIZADO
PSOE y BNG reclaman el cese de Álvaro Rodiño, jefe de gabinete de la Diputación de Pontevedra, por un vídeo de TikTok sobre niños huérfanos. Él pide disculpas y asegura que era un 'trend' humorístico
PSOE y BNG han pedido al presidente de la Diputación y del PP provincial de Pontevedra, Luis López, y al vicepresidente primero de la institución y líder del PP local, Rafa Domínguez, el cese de su jefe de gabinete, Álvaro Rodiño, por aparecer en un vídeo publicado en TikTok en el que, según denuncian los socialistas, "chancea asegurando que golpearía cun pau de golf a cabeza de nenos orfos".
Rodiño se ha defendido a título personal asegurando que el vídeo pertenece a su ámbito "persoal" y forma parte de un 'trend' de TikTok viralizado durante los últimos meses. La dinámica consiste en grabar a una persona respondiendo a una pregunta para, durante el montaje, sustituirla por otra diferente, en ocasiones absurda o políticamente incorrecta.
"O vídeo ten tres meses e forma parte dun dos moitos 'trends' de humor que circulan habitualmente por redes sociais. Levo anos traballando nesta contorna e coñezo perfectamente esa linguaxe, ese tipo de contido e o contexto no que se fixo. Creo que o propio vídeo deixa claro o ton de broma, mesmo pola miña reacción e pola miña maneira de rirme", ha argumentado.
El jefe de gabinete reconoce, no obstante, que "ao sacar uns segundos dese contexto e velos de maneira illada, alguén poida interpretalos doutra forma". "Se alguén se sentiu ofendido, pídolle sinceramente desculpas", añade.
El PSOE anuncia una denuncia ante la Fiscalía
Las explicaciones no han convencido al PSOE de Pontevedra, que además de reclamar su cese ha anunciado su intención de presentar una denuncia por un supuesto delito de odio ante la Fiscalía Provincial. El BNG también ha pedido responsabilidades al considerar que se trata de "afirmacións de odio totalmente inaceptables" para alguien que ocupa "un cargo da súa responsabilidade".
La portavoz socialista provincial, Laura Iglesias, asegura sentirse "asqueada até a náusea" tras ver "unhas imaxes nas que un traballador da Deputación de Pontevedra, vinculado ao PP, deshumaniza aos menores".
Iglesias pone además el foco en que Rodiño es "persoal eventual da Deputación" con un salario anual superior a los 48.000 euros. "Alguén que se comporta desta maneira e que permita que a súa muller suba vídeos repugnantes deste tipo non merece cobrar nin un céntimo de diñeiro público", sostiene. "Non abonda con que se pidan escusas. Se non dimite inmediatamente, deben botalo", añade.
También intervino el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien señaló: "Sobre todo, denuncia ante la Fiscalía, porque ni va a dimitir, ni lo van a cesar".
También ha recalcado que no fue él quien publicó el vídeo, aunque considera que, al aparecer en las imágenes, le corresponde "dar a cara e explicar persoalmente o ocorrido".
Finalmente, Rodiño admite que el vídeo "poida resultar desafortunado" y que pueda ser interpretado de forma distinta a la intención con la que se realizó. "Enténdoo, laméntoo e volvo pedir desculpas a quen puidese sentirse ferido ou ofendido", concluye.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último