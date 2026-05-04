Piden colaboración para dar con una mujer de 39 años desaparecida en Vigo desde el 20 de abril

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta urgente tras la desaparición de Seila A. P. en la localidad de Vigo. Según el registro oficial de la organización, se perdió el rastro de la mujer el pasado 20 de abril de 2026, y ahora se han iniciado las labores de difusión para recabar cualquier pista sobre su paradero actual.

Seila A. P., de 39 años de edad, presenta una estatura de 1,61 metros y una complexión delgada. Sus rasgos físicos incluyen cabello castaño y ojos de color marrón. La información se ha distribuido con el objetivo de facilitar su identificación inmediata por parte de los residentes de la zona o personas que hayan podido transitar por el municipio en fechas recientes.

Desde los organismos de búsqueda se insta a cualquier ciudadano que posea información relevante o que crea haber visto a una persona de características similares a que se ponga en contacto con la asociación o con los sevicios de emergencia.