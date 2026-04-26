CENTRO DE MENORES
Encuentran a la menor desaparecida en Ourense desde el 4 de marzo
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La asociación sosdesaparecidos ha confirmado la desactivación de la alerta de búsqueda de Ainhoa M. R., una joven de 16 años que había sido reportada como desaparecida a principios de marzo en un centro de menores de Ourense.
La menor había sido vista por última vez el pasado 4 de marzo. Ante su desaparición, se activó un protocolo de búsqueda urgente, calificándola como una persona vulnerable. En los carteles de difusión se facilitaron las siguientes características físicas para ayudar a su identificación, como su estaru,a compleción y rasgos.
Como es habitual en estos casos y para proteger la privacidad de la menor, no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización o su estado actual.
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