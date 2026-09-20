Piden seis años de cárcel para un hombre que agredió sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años en una cancha de Vigo
JUGANDO AL FÚTBOL
La Fiscalía solicita seis años de prisión para un acusado de agresión sexual a dos menores en una cancha de Vigo. La Audiencia Provincial celebrará la vista preliminar el miércoles.
La sección viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el próximo miércoles la vista preliminar del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años mientras jugaban al fútbol en una cancha de Vigo. La Fiscalía considera que los hechos constituyen dos delitos de agresión sexual a menor y solicita para el procesado una pena de seis años de prisión.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2025, cuando el hombre accedió a una cancha de baloncesto situada en un parque infantil de la ciudad, donde se encontraban varios menores jugando al fútbol.
El acusado habría aprovechado "la excusa de aleccionarlos sobre los lances del juego" para acercarse en varias ocasiones a las dos niñas, pese a que estas "no se lo habían pedido". Durante esos acercamientos, según sostiene la Fiscalía, les habría realizado tocamientos.
La Fiscalía sostiene que el acusado conservaba sus capacidades volitivas
El escrito de acusación recoge que el hombre padecía un trastorno mixto ansioso-depresivo y presentaba problemas de abuso en el consumo de alcohol. No obstante, el Ministerio Público señala que estas circunstancias "no afectaba[n] a sus capacidades volitivas".
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye dos delitos de agresión sexual a menor y pide que sea condenado a seis años de cárcel. La vista preliminar se celebrará el miércoles en la Audiencia Provincial, con sede en Vigo.
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