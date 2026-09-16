Así utilizaban la brujería para controlar a mujeres explotadas sexualmente en el centro de Ourense

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Ourense desarticuló en la avenida de La Habana de la ciudad un piso presuntamente dedicado a la explotación sexual de mujeres tras detener a seis personas. Las víctimas, de origen venezolano y que hacían jornadas maratonianas, eran captadas por los cabecillas, quienes se aprovechaban que se encontraban en situación irregular en el territorio nacional y que sufrían una situación de vulnerabilidad.

La trama además utilizaba presiones psicológicas sobre las víctimas mediante la brujería. Para ello, usaban males de ojo, así como altares o velas instalados en la vivienda para hacer mella en ellas y así limitar su voluntad si intentaban abandonar la prostitución.

No solo eso, la vivienda tenía instalado un sistema de vídeovigilancia que abarcaba diferentes estancias para controlar la actividad diaria de las mujeres. La trama no solo ofrecía servicios sexuales, también suministraba presuntamente droga a demanda de los clientes que acudían.

Al respecto, los agentes se incautaron de diversas sustancias estupefacientes como cocaína rosa, marihuana además de sustancias de corte en la operación policial, que se desarrolló la semana pasada. Esta fue fruto de una intensa investigación que comenzó en junio tras diferentes denuncias.

Relacionado Desarticulada una organización criminal en Ourense vinculada a delitos de prostitución y explotación sexual

Finalmente, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detuvo a seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- a las que vincula con la trama de explotación sexual, tres de ellas realizando funciones de servicio de transporte y avituallamiento del inmueble con el objetivo de dar cobertura a la actividad. Les atribuye presuntos delitos de prostitución y explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública.

Fuentes consultadas explican que entre los detenidos hay familiares de las personas que regentaban el piso desarticulado el pasado noviembre en la calle Celso Emilio Ferreiro dedicado presuntamente a la prostitución.

La magistrada de la Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer decretó solo el ingreso en prisión, bajo fianza, de la cabecilla, quien acabó pagando para eludir la cárcel, mientras dejó al resto en libertad. Por otra parte, los agentes también detuvieron en la operación a una séptima persona. Se trata de una mujer que ejercía la prostitución y a la que atribuyen un presunto delito contra la salud pública al estar en posesión de diferentes fármacos para distribuir entre los clientes.