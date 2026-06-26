La planta de SAIC creará 2.000 empleos con una inversión de 197 millones
PREVISIÓN
El despliegue en Ferrol contempla futuras actuaciones en As Pontes
La fábrica automovilística que el grupo chino SAIC proyecta en Ferrol generará unos 1.000 empleos directos, de los cuales cerca de 540 serán en producción y 460 logísticos. Así se desprende del proyecto que ayer comenzó su información pública, tras ser declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por el Consello de la Xunta el pasado 1 de junio.
La iniciativa supondrá una inversión cercana a los 197 millones de euros y sus promotores prevén que el impacto total ascenderá a unos 2.000 empleos en Galicia, al incluir el empleo indirecto asociado a las cadenas de valor de la automoción y la logística. Según la documentación sometida a exposición pública, la planta tendrá una capacidad de producción estimada de 120.000 vehículos anuales y contará con un edificio principal de ensamblaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y otras instalaciones auxiliares.
En una segunda fase está prevista la ampliación de la capacidad logística y de almacenamiento de la fábrica de SAIC. En total, se espera que se construya una superficie que abarque más de 100.500 metros cuadrados. El Ejecutivo gallego señaló que el despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción, con una estimación preliminar de más de 300 empleos adicionales, en función de las decisiones de inversión que tomen las compañías auxiliares.
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