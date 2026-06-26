Volkswagen prevé cerrar cuatro plantas en Alemania y 100.000 despidos en todo el mundo

El grupo Volkswagen baraja cerrar cuatro de sus fábricas en Alemania y elevar los recortes de empleo en su plantilla a nivel mundial hasta los 100.000 despidos en los próximos cinco años.

Según la revista alemana Manager Magazin, la que sería la mayor reestructuración del fabricante en su historia supone el cierre de las plantas de Hannover, Zwickau y Emden y de la fábrica de Audi en Neckarsulm, lo que pondría en riesgo unos 45.000 puestos de trabajo solo en Alemania.

Esta decisión ya habría sido comunicada a los altos ejecutivos esta misma semana por parte del director ejecutivo de la compañía, Oliver Blume, si bien la decisión definitiva se someterá a aprobación en una reunión interna el próximo 9 de julio.

Todo ello, en un contexto de gran dificultad para la industria europea del automóvil, fuertemente tensionada por la caída de ventas y los elevados costes de producción ante el rápido avance de los fabricantes chinos.