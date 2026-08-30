Playa de Pantín y Fervenza do Barbantiño, dos lugares para refrescarse en Galicia

Playa de Pantín, todo un paraíso para el surf

Playa de Pantín, Valdoviño. | Turismo de Galicia

La playa de Pantín, en el municipio coruñés de Valdoviño, es uno de los arenales más emblemáticos de Galicia y un referente internacional para los amantes del surf. Con casi un kilómetro de longitud y una extensa franja de arena fina y dorada, este enclave destaca por la fuerza de su oleaje, sus vientos constantes y un entorno natural prácticamente intacto que la convierten en una de las playas más espectaculares del litoral gallego.

Abierta al océano Atlántico y galardonada con la Bandera Azul, Pantín ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza y servicios. Sus condiciones marítimas la han situado desde hace décadas en el circuito mundial del surf, siendo sede del prestigioso Pantín Classic, una de las competiciones más importantes de Europa que cada año reúne a algunos de los mejores surfistas del mundo.

Cómo llegar El trayecto desde Ourense es de 212 km. En coche, el viaje dura 2 horas y 15 minutos, circulando por las autopistas AG-53, AP-53 y la AP-9 en dirección a Ferrol y posteriormente tomar la vía de alta capacidad dirección Valdoviño.

Aunque es un destino imprescindible para quienes practican surf, bodyboard o cualquier deporte de deslizamiento, Pantín también conquista a quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos. Su amplio arenal, rodeado de colinas verdes y acantilados, invita a pasear junto al mar, relajarse al sol o contemplar la fuerza del Atlántico en un entorno de gran valor paisajístico.

La playa cuenta con diferentes servicios para garantizar una estancia cómoda y segura, convirtiéndose en una opción ideal tanto para deportistas como para familias y visitantes que desean descubrir una de las joyas naturales de Ferrol.

Entre Maside y Punxín: Fervenza do Barbantiño

Fervenza do Barbantiño, Maside. | Turismo de Galicia

La Fervenza do Barbantiño, también conocida como Fervenza do Cachón, es uno de los rincones naturales más sorprendentes de la provincia de Ourense. Situada entre los municipios de Maside y Punxín, este salto de agua destaca por la belleza de su entorno y por el espectacular paisaje que forma el río Barbantiño al abrirse paso entre la roca y la vegetación de ribera.

La cascada salva un desnivel de unos 15 metros y alcanza su máximo esplendor durante los meses de lluvias, cuando el caudal aumenta y convierte el lugar en un auténtico espectáculo natural. El agua, la piedra y la abundante vegetación crean un escenario de gran valor paisajístico que atrae a senderistas, amantes de la naturaleza y fotógrafos durante todo el año.

Cómo llegar Está a 20-25 km de Ourense. El trayecto dura 20-30 minutos. Se toma la N-120 o N-541 en dirección a Carballiño / Pontevedra, hasta llegar a la zona de A Forxa (Punxín) o Maside, donde comienza la ruta de senderismo (15-30 minutos).

Junto al puente existe una pequeña área de descanso donde los visitantes pueden detenerse para disfrutar del paisaje y del sonido constante del agua. A poca distancia también se encuentra otra zona recreativa en dirección a San Fiz, ideal para completar la visita en familia.

El entorno conserva además importantes muestras del patrimonio etnográfico de la comarca. Cerca de la cascada se localizan los Muíños das Penas, un conjunto de antiguos molinos de agua restaurados que recuerdan la importancia histórica del río para las comunidades de la zona. Desde este punto parte una pasarela que conduce a la parte superior de la fervenza, desde donde pueden contemplarse las impresionantes caídas de agua conocidas como O Pozo do Inferno.