Dos lugares para combatir el calor: de la playa Samil al refugio natural de Pradomao

Mar o interior. Samil y el área recreativa de Pradomao son dos opciones para refrescarse este verano sin renunciar al ocio. Mientras la playa viguesa destaca por su amplia oferta de servicios, instalaciones deportivas y actividades, el enclave ourensano invita a desconectar entre naturaleza, zonas de baño y rutas que recorren una antigua calzada romana.

Playa de Samil, Navia

Playa de Samil, Navia. | Turismo de Galicia.

La playa de Samil, situada en la parroquia de Navia, es el mayor arenal del municipio de Vigo y uno de los destinos más concurridos del verano en Galicia. Con más de un kilómetro de longitud y arena blanca y fina, combina el atractivo del Atlántico con una amplia oferta de ocio y servicios, convirtiéndose en un lugar ideal tanto para pasar el día en familia como para practicar deporte o disfrutar de un paseo junto al mar.

Uno de sus principales atractivos es la gran variedad de instalaciones de las que dispone. Además de la zona de baño, Samil cuenta con tres piscinas, un tobogán acuático, pistas de baloncesto, una pista de patinaje, amplias zonas verdes, merenderos y espacios de juegos infantiles. A ello se suman numerosas cafeterías y restaurantes repartidos por el paseo marítimo, lo que permite disfrutar de una jornada completa sin salir del entorno de la playa.

Durante la temporada estival, el arenal dispone de servicio de vigilancia y socorrismo, puesto de Cruz Roja, duchas, lavapiés, megafonía y un servicio específico para facilitar el baño a personas con discapacidad física. Además, su amplio aparcamiento y la buena comunicación con el centro de Vigo hacen que sea una de las playas más accesibles de la ciudad.

Samil también destaca por la intensa actividad que registra durante los meses de verano. En el arenal se organizan concursos, actividades deportivas y propuestas de ocio al aire libre para todas las edades.

¿Cómo llegar?

La distancia desde el centro de Ourense a la playa de Samil (Vigo) es de unos 100 kilómetros. El trayecto en coche dura sobre 1 h 10 min por la autovía A-52, con un coste estimado en peajes y combustible de 15 a 23 euros.

Playa fluvial de Pradomao, Parada de Sil

Playa fluvial de Pradomao, Parada de Sil. | Turismo de Ribeira Sacra.

El área recreativa de Pradomao, situada a orillas del embalse de A Edrada y a escasos kilómetros de la aldea del mismo nombre, es uno de los rincones más tranquilos del municipio de Parada de Sil para disfrutar de un chapuzón durante el verano. Rodeada de naturaleza y orientada al sur, combina una pequeña playa de arena blanca con amplias zonas de sombra, convirtiéndose en un espacio ideal para escapar del calor y pasar el día al aire libre.

La zona de baño, de acceso libre y sin servicio de vigilancia, permite refrescarse en las aguas del embalse en un entorno de gran tranquilidad, alejado de las playas más concurridas. Además, el recinto está pensado para disfrutar de una jornada en familia o con amigos, ya que ofrece espacios para comer, merendar o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles mientras se contempla el paisaje.

Uno de los grandes atractivos de Pradomao va más allá del baño. Desde el área recreativa parte un recorrido que permite descubrir una antigua calzada romana de aproximadamente cuatro kilómetros. El camino une Pradomao con la aldea de A Edrada y ofrece la posibilidad de combinar una jornada de playa con una ruta de senderismo entre naturaleza e historia, recorriendo un trazado que conserva el legado de la época romana.

La tranquilidad del entorno, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de alternar el baño con el paseo convierten al área recreativa de Pradomao en una de las propuestas más atractivas del interior de Ourense para disfrutar del verano.

¿Cómo llegar?

En coche, se tarda sobre 50 minutos (40 km) desde el centro de Ourense. Se toma la carretera OU-536 hacia Montederramo y después desviarse hacia Parada de Sil por la vía OU-0604. Últimos 300 metros por pista de tierra.