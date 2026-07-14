De la playa de Xilloi al río Edo en Ourense: dos planes para el verano

Galicia cuenta con una amplia oferta para refrescarse durante el verano. Mientras la playa de Xilloi destaca por sus aguas tranquilas y sus vistas al puerto de Bares, el área recreativa de Ponte das Táboas invita a disfrutar de un baño en el río y de una jornada al aire libre en un entorno natural equipado con merenderos, barbacoas y rutas de senderismo.

Xilloi, playa con vistas al puerto de Bares

La playa de Xilloi, O Vicedo. | Concello O Vicedo.

La playa de Xilloi, situada en el municipio lucense de O Vicedo, es uno de los arenales más conocidos de la comarca gracias a la tranquilidad de sus aguas y a la amplia oferta de servicios que pone a disposición de los visitantes. Con una característica forma de concha y protegida de los vientos, se convierte en un destino ideal para disfrutar de un baño en familia o pasar una jornada de descanso junto al mar.

Con 550 metros de longitud, Xilloi combina la belleza del litoral cantábrico con un entorno cómodo y accesible. Desde la propia playa se obtienen unas magníficas vistas del puerto de Bares, uno de los paisajes más representativos de esta zona de la costa gallega, lo que convierte al arenal en un lugar perfecto tanto para relajarse como para contemplar el paisaje.

La playa dispone de aparcamiento y cuenta con todo tipo de servicios para garantizar una estancia cómoda, entre ellos aseos, duchas y servicio de socorrismo durante la temporada de baño. Además, en sus inmediaciones existe un área recreativa que permite prolongar la jornada al aire libre con un pícnic o un descanso bajo la sombra.

Durante muchos años lució la Bandera Azul, un distintivo que recuperó en 2015 y que reconoce la calidad de sus aguas, la gestión ambiental y los servicios que ofrece. Su combinación de naturaleza, tranquilidad y equipamientos hacen de Xilloi una de las mejores opciones para disfrutar de este verano en la costa de Lugo.

¿Cómo llegar?

En coche, el trayecto desde el centro de Ourense a la Playa de Xilloi dura sobre 2 hora y 45 minutos. La distancia es de 213 km, tomando principalmente la autovía A-6 dirección Lugo y luego la vía de alta capacidad CG-2.3.

Ponte das Táboas, un baño junto al río

Área recreativa de Ponte das Táboas, Castro Caldelas. | Turismo Ribeira Sacra.

El área recreativa de Ponte das Táboas es uno de los espacios de ocio al aire libre más completos para disfrutar del verano en Galicia. Situada a orillas del río Edo, este enclave combina una agradable zona de baño con amplias áreas recreativas, convirtiéndose en un destino ideal tanto para quienes buscan refrescarse como para quienes desean pasar una jornada en plena naturaleza.

La playa fluvial cuenta con una piscina natural de aguas tranquilas, perfecta para combatir las altas temperaturas de los meses estivales. A su alrededor se distribuyen amplias zonas verdes donde descansar a la sombra, además de un parque infantil, merenderos con mesas y bancos, barbacoas, una fuente y un bar que permiten disfrutar de un día completo sin necesidad de salir del recinto. Todo ello hace que sea un lugar muy frecuentado por familias, grupos de amigos y visitantes que buscan un entorno tranquilo y bien equipado.

Uno de los principales atractivos de Ponte das Táboas es su entorno natural. Desde el área recreativa parte una ruta de senderismo que recorre un tramo del río Caldelas y permite descubrir varios molinos tradicionales, un paseo que combina patrimonio etnográfico y paisaje y que resulta ideal para completar la visita después de un baño.

Además de su valor como espacio de ocio, destaca por el cuidado de sus instalaciones y por ofrecer alternativas para todas las edades. La combinación de agua, naturaleza y zonas de descanso convierte este lugar en un punto de encuentro durante el verano.

¿Cómo llegar?

Desde el centro de Ourense al Área Recreativa Ponte das Táboas se tarda aproximadamente 55 minutos en coche. La distancia es de unos 51 kilómetros y la ruta más rápida y directa es tomando la carretera OU-536 hacia el este.