De Cangas a Melón: dos rincones para refrescarse este verano en Galicia

Galicia cuenta con una amplia variedad de destinos para escapar de las altas temperaturas. Mientras la playa de Menduiña invita a disfrutar del Atlántico en un entorno tranquilo de las Rías Baixas, las Pozas de Melón se presentan como uno de los parajes naturales más visitados del interior ourensano, donde cascadas y piscinas naturales se convierten en el mejor refugio frente al calor del verano.

Menduiña, un rincón en la ría de Aldán

La playa de Menduiña, Cangas do Morrazo. | Turismo de Galicia.

La playa de Menduiña, situada en la ría de Aldán, en el municipio de Cangas do Morrazo, es uno de los arenales más atractivos del litoral pontevedrés para quienes buscan disfrutar del mar en un entorno tranquilo. Su arena blanca y fina, junto con sus aguas calmadas, la convierten en un destino ideal para familias con niños, parejas y visitantes que prefieren un baño relajado lejos del fuerte oleaje del Atlántico.

Con 250 metros de longitud y una anchura media de unos 30 metros, esta playa semiurbana combina el encanto natural de la ría con una amplia oferta de servicios. Dispone de socorrismo y vigilancia durante la temporada estival, duchas, baños, aparcamiento, teléfono público y zonas verdes, además de contar con acceso adaptado para personas con discapacidad, lo que facilita el disfrute del arenal a todo tipo de visitantes.

Su ubicación permite contemplar algunas de las mejores vistas de la ría de Aldán mientras se pasea por la orilla o se descansa al sol. En sus inmediaciones también es posible encontrar chiringuitos y establecimientos de hostelería donde completar la jornada de playa sin alejarse del mar. Su cercanía al núcleo urbano de Cangas permite complementar la visita con un paseo por otros rincones del municipio o descubrir algunas de las playas cercanas de la ría de Aldán

Naturaleza, comodidad y unas excelentes condiciones para el baño hacen de Menduiña una de las playas más recomendables del Morrazo.

¿Cómo llegar?

En coche, el trayecto desde Ourense a la Playa de Menduiña dura 1 hora y 20 minutos. La ruta más rápida (unos 120 km) toma la autovía A-52 dirección Vigo, luego enlaza con la Autovía do Morrazo (AG-46) y continúa por la CG-4.1 hasta la costa.

Pozas de Melón, un paraíso entre cascadas

Pozas de Melón, Ourense. | Martiño Pinal.

Las Pozas de Melón, situadas en el municipio ourensano del mismo nombre, son uno de los espacios naturales más visitados de la provincia durante los meses de verano. Formadas por el río Cerves, este conjunto de cascadas y piscinas naturales ofrece un entorno privilegiado para refrescarse rodeado de vegetación y disfrutar de una jornada en plena naturaleza.

El acceso resulta cómodo gracias a un amplio aparcamiento situado junto a un antiguo aserradero. En la zona también hay un bar y varias mesas de pícnic, lo que convierte el enclave en un lugar perfecto para pasar el día en familia o con amigos, lejos del bullicio de la ciudad.

Desde el aparcamiento parte un sendero de fácil seguimiento que conduce hasta las primeras pozas. A medida que se asciende por el recorrido aparecen nuevas piscinas naturales y pequeñas cascadas, aunque muchos visitantes optan por continuar hasta la parte más alta, donde se encuentra la conocida como cascada grande. Allí, el paisaje ofrece algunas de las mejores vistas del entorno y varias zonas donde disfrutar de un baño en aguas cristalinas.

Aunque las pozas son especialmente populares durante el verano, la primavera también es una época muy recomendable para visitarlas. En cualquier caso, conviene extremar la precaución al caminar por las rocas, ya que la humedad hace que algunas superficies resulten muy resbaladizas.

Naturaleza, agua y tranquilidad convierten a las Pozas de Melón en una de las escapadas más atractivas.

¿Cómo llegar?

Ir en coche desde el centro de Ourense dura 30 minutos, recorriendo unos 37 kilómetros. La ruta más rápida es tomar la autovía A-52 dirección Vigo, salir en el desvío hacia Melón y seguir los carteles hasta llegar a la zona de aparcamiento.