El plus de los médicos no se reducirá por listas de espera

La Consellería de Sanidade publicó este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la modificación del protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales, una reforma que introduce cambios sustanciales en la relación entre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral.

La principal novedad afecta a las propuestas de alta médica que las mutuas elevan a la Inspección. Hasta ahora, estas propuestas podían quedar en un limbo burocrático.

Con la nueva instrucción, el procedimiento se bifurca de forma clara: si la propuesta está debidamente documentada -con diagnóstico actualizado, valoración clínica y pruebas que acrediten la recuperación del trabajador- la Unidad de Inspección deberá acordar el alta de forma inmediata, sin que el silencio del médico controlador pueda interpretarse como continuación de la baja. En cambio, si la documentación es insuficiente, la Inspección estará obligada a citar al trabajador a un reconocimiento presencial antes de resolver. En 2025, las unidades tramitaron 38.438 propuestas de alta formuladas por mutuas, con una tasa de resolución efectiva que en enero de este año apenas alcanzó el 40%.

El segundo cambio relevante afecta a la autorización de pruebas diagnósticas y tratamientos. Hasta ahora, las mutuas debían solicitar un permiso individual por cada actuación. La nueva norma establece un sistema de autorización única que cubre todas las pruebas y procedimientos terapéuticos relacionados con el proceso de baja en una sola tramitación, lo que, según la Consellería, evitará demoras innecesarias en la recuperación del trabajador. El año pasado se tramitaron más de 10.700 solicitudes de este tipo.

Estas medidas llegan en un momento de debate sobre el plus de productividad vinculado a los tiempos de gestión de bajas que afecta a los médicos del Sergas. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, salió este miércoles al paso de las críticas y fue taxativo: las bajas que superen los tiempos estándar por causas externas al médico, como las listas de espera para pruebas complementarias, no computarán en el indicador.

“Si un médico señala que un paciente está pendiente de una prueba complementaria, tenemos que recibir esa información para que las gerencias actúen”, explicó, y calificó el sistema de “ejercicio de autocrítica” para detectar los fallos de la propia organización sanitaria.

Gómez Caamaño rechazó además que el indicador suponga un incentivo para dar altas prematuras. “En absoluto esto es para premiar o incentivar a los médicos. Los médicos saben cuándo tienen que dar el alta”.