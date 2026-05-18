Sanidade refuerza la inspección para agilizar el control de las bajas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que el Gobierno gallego va a reforzar de forma inmediata los equipos de la Inspección de Servicios Sanitarios con la incorporación de 18 nuevos profesionales para “dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que queremos levar a cabo”. El Consello da Xunta, en su reunión de ayer, acordó modificar las instrucciones de la Consellería de Sanidade por las que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales, que lleva aparejado un incremento de personal. El objetivo de esta modificación es, tal y como destacó el presidente autonómico, “conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo”, agilizando el procedimiento, dotándolo de mayor carácter resolutivo y ejecutivo, al tiempo que se refuerza el papel de las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral.

De este modo, Sanidade contratará a nueve profesionales inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios -serán licenciados en Medicina o diplomados en Enfermería- para reforzar los equipos de inspección de las siete áreas sanitarias. La previsión inicial es que la incorporación se extienda durante tres años, lo que supondrá una inversión extra de 3.026.709 euros para llevar a cabo las medidas que buscan una mayor eficiencia en la gestión de los procesos de baja.

“A última palabra”

En cuanto a los cambios en la instrucción que gestiona estos procesos, las propuestas de alta médica que las mutuas deben dirigir a las Unidades de Inspección deberán acordarse siempre que las propuestas estén debidamente motivadas y completas. Según destacó el presidente, “a última palabra sempre vaina seguir tendo a sanidade pública” a través de la inspección. Así, si la propuesta fuera insuficiente, el personal inspector deberá convocar a la persona interesada a un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre si procede o no el alta.

En esta misma línea, la Xunta ya redujo la burocracia y las molestias para las personas de baja con la integración en la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde de las pruebas que realizaron las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, lo que permite, según el presidente autonómico, “evitar duplicidades e ter que realizar unha proba que xa está realizada”. En particular, en 2025 fueron 1.300 pruebas que no fue necesario realizar por duplicado.

La medida, que tiene 3 millones de euros de presupuesto, sale al paso de las 354.000 ausencias del trabajo durante 2025

Además, se informó sobre las novedades en la gestión de las incapacidades temporales puestas en marcha por la Administración autonómica, como la agilización del circuito de solicitud de autorización de pruebas por las mutuas, y a su posterior incorporación a IANUS. Este trabajo especial de apoyo concluyó con la revisión de 3.521 procesos de baja, que implicaron 730 altas, lo que representa un 20,73% de los casos analizados.

Por provincias, se revisaron 178 procesos de incapacidad temporal en la provincia de A Coruña, que derivaron en 66 altas; 653 en la provincia de Lugo, de los cuales 127 implicaron el alta; 926 en la de Ourense, con 251 altas; y 1.764 en la provincia de Pontevedra, con 286 altas. Este trabajo de apoyo especial desde las Unidades de Inspección sanitaria continúa actualmente.

La activación y puesta en marcha del Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal de la Administración autonómica supuso la emisión de 5.929 partes de baja desde los hospitales integrados en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) hasta el pasado 30 de abril, en los casos médicos relacionados con la cirugía programada.

Una autorización habilitará todas las pruebas necesarias

Alfonso Rueda hizo hincapié ayer en la reforma del proceso de autorización de las pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos solicitados por las mutuas, que deben recibir el visto bueno de la inspección. Según el presidente gallego, el cambio supone la implantación de una autorización única, lo que supondrá que las mutuas ya no deberán presentar una solicitud por cada actuación. El trámite único habilitará todos las pruebas y procesos terapéuticos necesarios, lo que facilitará la recuperación del paciente.

Además, el Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal de la Xunta trata de evitar que un trabajador tenga que ir al día siguiente por el parte de baja a su centro de salud, reduciendo los trámites burocráticos para pacientes y para los profesionales de la atención primaria.

La Administración autonómica busca agilizar la tramitación de las incapacidades, que aumentaron casi un 50% durante los últimos cinco años, hasta alcanzar las 354.000 ausencias del trabajo en el 2025.