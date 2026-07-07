Un policía fuera de servicio salva la vida a una mujer que se atragantó en un local de Pontevedra

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha salvado la vida a una mujer que se estaba atragantando en un local de hostelería de una localidad próxima a Pontevedra. Según han informado fuentes de la Comisaría, los hechos ocurrieron cuando este policía se encontraba en un establecimiento y observó, en una mesa contigua, a una mujer con claros síntomas de atragantamiento, que se estaba asfixiando.

De inmediato, el agente acudió a socorrerla, realizando la maniobra de Heimlich, agarrando a la víctima por detrás y efectuando compresiones en la boca del estómago con la ayuda de su hermano. Mientras, otros clientes del local contactaron con el teléfono de emergencias, y una enfermera especialista dirigió por teléfono las actuaciones.

Tras varios intentos, y al comprobar que la mujer empezaba a presentar cianosis y signos de desvanecimiento, la enfermera ordenó iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El agente y su hermano comenzaron la RCP y, tras varios minutos, la mujer expulsó un trozo de pulpo y recuperó la consciencia.

Fuentes de la Comisaría han recordado que, desde que los agentes comienzan su formación como alumnos en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, reciben instrucción en técnicas de primeros auxilios. Estos conocimientos les permiten asistir a víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencias e, incluso, salvarles la vida.