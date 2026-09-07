Pontevedra proyecta más de 1.000 viviendas para transformar el nordeste urbano

El Ayuntamiento de Pontevedra trabaja en un proyecto de transformación urbanística del nordeste de la ciudad, con la avenida de Compostela como eje. La actuación pretende extender la trama urbana desde el entorno del puente de Santiago hasta Lérez, mejorar la conexión entre el campus universitario y los barrios próximos y generar nuevo suelo residencial y para equipamientos.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó este lunes las líneas generales durante un desayuno informativo y defendió la operación como una oportunidad para "facer cidade" mediante una expansión ordenada hacia el norte. Según explicó, la incorporación de la avenida de Compostela a la trama urbana municipal permitirá avanzar en esta planificación, después de años de reclamaciones para lograr la transferencia de la vía.

La propuesta afecta al ámbito del eje Burgo-Lérez e incluye los terrenos situados en la margen izquierda de la avenida de Compostela, por encima del campus universitario. Este espacio, anteriormente clasificado como suelo urbanizable no consolidado, pasó a tener la consideración de suelo urbano no consolidado tras los últimos cambios legislativos.

El Gobierno local calcula que el ámbito podría acoger entre 1.000 y 1.300 viviendas, aunque todavía no existe una cifra definitiva. La capacidad residencial se concretará cuando avancen los estudios y los instrumentos urbanísticos, que incluso podrían modificar la edificabilidad.

Fernández Lores señaló que el crecimiento se quiere abordar desde una perspectiva de vivienda y con el objetivo de evitar que la incorporación de nuevo suelo contribuya a "destensionar" los precios. El alcalde defendió planificar "con calma y buena letra", teniendo en cuenta las distintas sensibilidades sobre la promoción residencial.

El proyecto contempla también obtener terrenos para equipamientos públicos. Entre las posibilidades figura una ampliación de las instalaciones universitarias para nuevas facultades o una residencia, aunque todavía no se ha decidido su destino ni ubicación.

El Ayuntamiento mantuvo contactos con responsables de la Universidade de Vigo, que, según el Gobierno local, mostraron disposición a colaborar en la integración del campus con el resto de la ciudad. La actuación incluye además la mejora de los espacios públicos universitarios dentro de la estrategia Green Campus y el refuerzo de las conexiones transversales del sector.