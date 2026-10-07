PP y PSdeG sacan adelante el nuevo Plan de Normalización Lingüística con el rechazo del BNG

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística, con los votos a favor del PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana y el rechazo del BNG. El nuevo documento incluye 700 medidas para impulsar el uso del gallego y actualiza el plan aprobado en 2004 con el respaldo de las tres principales fuerzas políticas de la Cámara.

El BNG se ha desmarcado del acuerdo al considerar que el nuevo plan supone una “rebaja” respecto al de 2004. La formación nacionalista reclamaba devolver el documento y presentó además una alternativa con 298 medidas, pero sus propuestas no salieron adelante.

Uno de los principales puntos del acuerdo entre populares y socialistas afecta al uso del gallego en la educación. El nuevo plan permitirá impartir en gallego las materias científicas, un cambio que la Xunta prevé incorporar a la ley de medidas fiscales que acompaña a los presupuestos. El modelo de elección por bloques de materias, sin embargo, se mantiene.

Desde el BNG, la diputada Mercedes Queixas ha criticado el acuerdo entre PP y PSdeG, al que ha definido como un “pacto para un intercambio de cromos”. Según la nacionalista, se levanta el veto al gallego en las materias científicas a cambio de mantener restricciones en otras asignaturas.

El PP ha defendido el pacto como una vía para alcanzar una política lingüística que “no rompa a la sociedad”. El diputado José Luis Ferro ha señalado que el futuro del gallego “será de Galicia y dependerá de todos”.

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Por su parte, la socialista Silvia Longueira ha defendido las mejoras incorporadas por su formación y ha reconocido que “no se pudo llegar a más”. Ha destacado el incremento de la presencia del gallego en educación infantil, FP y centros plurilingües, además de su reconocimiento en las instituciones europeas.

La Xunta promete 50 medidas en los primeros 100 días

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha mostrado su “inmensa satisfacción” por la aprobación del documento y ha defendido la necesidad de actualizar las políticas lingüísticas ante retos como las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación y la inteligencia artificial.

López Campos se ha comprometido a poner en marcha 50 medidas durante los primeros 100 días tras la aprobación del plan. También ha lamentado el rechazo del BNG a participar en el proceso de elaboración y ha reclamado a la formación nacionalista una mayor disposición al diálogo.

El nuevo plan llega 22 años después del anterior, aprobado en 2004 con el apoyo de PP, PSdeG y BNG. Aquel consenso se rompió posteriormente durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.