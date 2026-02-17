El PPdeG denuncia un nuevo ataque a sus sedes, tras la aparición de pintadas y pegatinas en los locales de Lalín y Sada

El PPdeG ha denunciado este martes un "nuevo ataque" a sus sedes, tras la "vandalización" de sus locales en Lalín (Pontevedra) y Sada (A Coruña), con pintadas y pegatinas, y han criticado que "este es el resultado del odio que siembra la izquierda en Galicia".

A través de un comunicado, los 'populares' gallegos han lamentado que "el conflicto que pretende instaurar la oposición no descansa ni en pleno 'Entroido'", y han recordado que las sedes del partido sufrieron ataques similares a principios de este mes.

En esta ocasión, el local del PP en Lalín ha aparecido con pintadas en rojo y verde en su fachada, mientras que el de Sada ha sido 'vandalizado' con pegatinas.

El PPdeG también ha denunciado que uno de sus concejales en Lalín, Avelino Souto, ha recibido "numerosos insultos" en redes sociales en las últimas horas, con mensajes que lo calificaban como "imbécil" o "payaso", y amenazas ( "respóndeme si tienes huevos") por parte "de un simpatizante del BNG.

"¿Dónde está el límite?", han cuestionado desde las filas 'populares' y han pedido a BNG y PSdeG "que condenen de una vez los hechos porque, si no lo hacen, serán cómplices de esta escalada de rencor que no cesa hacia el Partido Popular". "Se vuelven a cruzar líneas rojas por culpa de los que basan su estrategia en la conflictividad social, como hace el independentismo gallego", han señalado.

Finalmente, han apuntado que este miércoles se debatirá en la Comisión 1ª del Parlamento una proposición no de ley relativa a la condena a este tipo de actos vandálicos cometidos contra sede del PPdeG y de otras formaciones políticas. "Esperamos el apoyo de todos los grupos, salvo que quieran seguir instigando el odio", han aseverado desde el PPdeG.