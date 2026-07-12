El PPdeG exige que el ministro Óscar Puente explique el “caos ferroviario” en el Congreso

A la izquierda, el tren detenido en la estación de Ourense. A la derecha, el interior de otro parado en Zamora.

Los diputados populares gallegos en el Congreso exigieron la comparecencia urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para dar explicaciones ante las “reiteradas incidencias” en los trenes.

Tal y como trasladó el PPdeG en una nota de prensa, los diputados populares consideran que el “caos ferroviario” ha dejado de ser “esporádico” para convertirse en un problema “endémico, por desgracia para los usuarios”.

“Las continuas incidencias ferroviarias están impactando de forma muy negativa en el derecho de los usuarios a una movilidad segura y fiable, así como en la actividad económica y turística”, alertaron.

En este contexto, los populares presentaron una batería de preguntas parlamentarias con el objetivo de que el ministro comparezca en la Comisión de Transportes para informar de las iniciativas del Gobierno central ante la “parálisis ferroviaria” que sufre la Comunidad.

Medidas urgentes

De esta manera, entre las preguntas, consultan al Ejecutivo de Sánchez sobre las medidas urgentes frente a las incidencias, así como sobre las responsabilidades que debe asumir el ministro Óscar Puente ante el “caos” de los trenes en Galicia.

También, exigen responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos de inspección y mantenimiento de la infraestructura y de los trenes. “Esto genera enormes perjuicios para los usuarios, además de una evidente alarma social en todo el territorio”, añadió el popular Celso Delgado.

Igualmente, en la iniciativa registrada preguntan si el Ministerio de Transportes atenderá las “constantes demandas” del Gobierno gallego, que “lleva meses reclamando información” sobre la situación actual y el mantenimiento preventivo realizado en la red ferroviaria de Galicia.

En este sentido, los diputados populares gallegos expondrán en el Congreso las recientes incidencias en los trenes gallegos. Entre ellas, los “retrasos de más de siete horas” de los pasajeros de un tren AVLO entre Madrid y Vigo el pasado 24 de junio, o el del AVE del 2 de julio, que por falta de tensión en la catenaria provocó “importantes alteraciones” entre la estación Porta de Galicia (A Gudiña) y Sanabria. A mayores, harán referencia al enganche del pantógrafo de un tren AVLO en O Irixo, que el pasado 8 de julio dejó sin tensión el tramo entre Ourense y Santiago de Compostela, provocando retrasos y afectando a más de 15 trenes.