Prado pide la dimisión inmediata de Tomé: "PSOE y BNG se han convertido en un estercolero moral de corruptos y puteros"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, junto a la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, comparece ante los medios

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha exigido este miércoles "responsabilidades políticas, implacables y sin condicionamientos" a socialistas y nacionalistas tras conocerse que la Fiscalía de Lugo se ha querellado contra José Tomé por supuesto acoso sexual. Al tiempo, ha afeado que PSOE y BNG "se han convertido en un estercolero moral lleno de corruptos, puteros y acosadores sexuales".

En este sentido, ha recordado que los populares reclaman la "dimisión inmediata" de Tomé tanto de la Alcaldía de Monforte como de su acta de diputado provincial.

Así lo ha remarcado la número dos de los populares gallegos en una reunión con diputadas y concejalas de la comarca, donde estuvo acompañada por la portavoz del PP en Monforte y diputada autonómica, Katy Varela, y el portavoz popular en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide.

En este encuentro, Prado ha identificado al PP como "la alternativa para desocupar al señor Tomé de sus cargos" tras el "pacto guarro" firmado por socialistas e independentistas, que, recordó, "están cogobernando gracias al apoyo de un presunto acosador sexual, por el poder y por el sillón, ya que al BNG le bastaron 500.000 euros para callar".

Para Prado, el PSOE "consiente, oculta e intenta tapar"; mientras el BNG "calla", dos actitudes que para el PPdeG "van en contra de la dignidad de las mujeres", preguntándose también "dónde están las feministas de la izquierda", que ante estos hechos de gravedad "permanecen en silencio".

"Dejen de ser cómplices"

"Le exigimos a Besteiro y Pontón que dejen de ser cómplices en este asunto de gravedad", ha manifestado, antes de afirmar que PSOE y BNG "se han convertido en un estercolero moral lleno de corruptos, puteros y acosadores sexuales".

Así, ha recordado que la situación de Tomé comenzó con una denuncia anónima en el canal interno del PSOE, un mecanismo que para Prado "no sirve para nada y sigue sin hacerlo, solo para tapar casos y vulnerar los derechos de las mujeres", ya que los socialistas "anunciaron que la denuncia desaparecerá del canal interno con la excusa de que ya está en la Fiscalía el asunto".

Los populares no estarán en los actos del 8M tampoco en Monforte

Por su parte, la portavoz del PP en Monforte ha insistido en que José Tomé "no puede seguir ni un minuto más en el Ayuntamiento, y menos actuando con la normalidad con la que actúa a tan solo unos días del 8M".

De este modo, ha ratificado que los populares no acompañarán al equipo de gobierno municipal en la conmemoración del Día de la Mujer, tras la confirmación de Tomé de que acudirá. "Seremos muy firmes, es una vergüenza que lo sigan apoyando", ha señalado.

Además, las populares recordaron que tras la dimisión de la concejala de Igualdad asumirá su acta de edil el propio hijo de Tomé, tachando la situación de "escabrosa".

Acto con alcaldesas el 8M

Por el contrario, Prado ha remarcado que el PPdeG defiende el "feminismo real", siendo el partido "con más mujeres gobernando en Galicia".

Así, secretaria general del PPdeG ha anunciado que el próximo viernes, en Ribeira (A Coruña), la formación conmemorará el 8M de las 'Mujeres que gobiernan', un encuentro de alcaldesas y exalcaldesas del partido.

"Mujeres que sí pueden dar lecciones de feminismo y de obtener puestos de responsabilidad por sus propios méritos. Mujeres que gobiernan, porque en el PP sí nos tomamos en serio la verdadera igualdad", ha zanjado.