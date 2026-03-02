Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia por acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo, por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública".

El paso de la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

"Considera la Fiscalía que los hechos están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella, sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción", informa el ministerio público.