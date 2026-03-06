El precio de la vivienda en Galicia, disparado: sube 14,1% en 2025 y supera la media nacional

El precio de la vivienda libre se disparó un 14,1% en Galicia en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este aumento supera la media nacional, que fue del 12,9%.

Solo en el cuarto trimestre, la vivienda se encareció un 1,9% en Galicia y un 1,8% en toda España. A nivel nacional, la vivienda libre subió una media del 12,7% en 2025, 4,3 puntos más que en 2024, siendo el mayor repunte desde 2007, cuando aumentó un 9,8%.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre acumula 12 años consecutivos de incrementos, siendo esta la mayor alza de la serie iniciada en 2007 y más del triple que en 2023, cuando creció un 4%.

El precio de la vivienda nueva subió un 11,3%, su mayor alza desde 2007, mientras que la vivienda usada se incrementó un 12,9%, también la mayor subida desde 2007 y casi cinco puntos más que en 2024.

En el cuarto trimestre, la vivienda libre creció un 12,9% interanual, ligeramente más que el trimestre previo, alcanzando su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007. Con ello, el precio de la vivienda libre suma 46 trimestres consecutivos de incrementos interanuales.