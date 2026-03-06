MUY POR ENCIMA DEL DATO NACIONAL
Los ourensanos ejecutaron 42 hipotecas sobre viviendas sumándose al alza de casi un 50% en Galicia en 2025
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Ourense alcanzaron 42 casos en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque es de las provincias gallegas con menos incidencias, Galicia en su conjunto registró 550 ejecuciones, un 47,4% más que en 2024.
Por provincias, A Coruña lideró con 305 casos, seguida de Pontevedra con 176 y Lugo con 27. Solo en el cuarto trimestre se contabilizaron 152 ejecuciones en Galicia, casi 50 más que en el mismo periodo de 2024.
A nivel nacional, las ejecuciones sobre viviendas habituales ascendieron a 10.850, un 21,4% más que en 2024, el mayor repunte desde 2021. El total de ejecuciones hipotecarias en España alcanzó 22.879, con 21.578 sobre fincas urbanas (14.962 de ellas viviendas) y un aumento del 17,7% respecto al año anterior en este último caso.
El INE recuerda que no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio, y su estadística refleja únicamente los procedimientos iniciados e inscritos en los registros durante el periodo.
