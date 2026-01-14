Caen hasta 350.000 euros en premios en una pequeña localidad de Galicia

El Cupón Diario de la ONCE del martes, 13 de enero, ha repartido 350.000 euros en el municipio coruñés con 5.116 habitantes de Cerceda (A Coruña) con 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Jesús Manuel Marta Baldomir es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 350.000 euros en su ruta de venta por el municipio, según informa la organización en un comunicado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.