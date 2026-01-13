La presión de los virus respiratorios tensiona las Urgencias en toda Galicia con un personal "sometido a una sobrecarga extrema"

Ourense vivió un fin de semana “tenso” en sus Urgencias, con el cierre del hospital materno infantil y escasez de camas, aunque la situación comienza a normalizarse, según el gerente del área sanitaria, Santiago Camba. Destacó que, pese a las dificultades, la asistencia está siendo manejada “razonablemente bien” y confía en que la situación seguirá mejorando.

Otros hospitales gallegos también sufren un aumento de pacientes por virus respiratorios, que ha colapsado Urgencias y obligado a reubicar pacientes y reprogramar cirugías no urgentes. En Vigo, el gerente Javier Puente informó de una “mejora significativa” tras el pico asistencial, aunque la hospitalización sigue bajo presión por pacientes de mayor complejidad.

Situación crítica en A Coruña

La Comisión de Centro del CHUAC denunció un “colapso grave y sostenido”, con falta de camas y saturación permanente de Urgencias. Medidas excepcionales como el cierre de la unidad de trauma no resuelven el problema estructural. Inciden, asimismo, en el impacto que tiene esta situación en los profesionales, "sometidos a una sobrecarga extrema, con cuadros de personal claramente insuficientes y con un desgaste físico y emocional cada vez mayor".

El gerente Luis Verde atribuyó la alta demanda a la época del año y aseguró que los planes de invierno permiten garantizar la asistencia.

Alertas en Santiago

Una situación similar ha denunciado la Asociación de Pacientes e Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que alertaba de que durante la tarde de este lunes 38 pacientes calificados como graves estaban "aparcados" en los pasillos de acceso a urgencias, esperando a ser colocados en las zonas de atención que permanecían ocupadas por pacientes con ingreso ya asignado en planta, unos 43.

"No es tolerable la banalización de una situación muy grave que pone en cuestionamiento los principios rectores del Sergas y que no es de naturaleza puntual o estacional, sino que responde a causas estructurales conocidas por los gestores sanitarios", destacan.

Además de los problemas ya mencionados, añaden la "insuficiente" dotación de ambulancias que "demora" el traslado de pacientes con alta asignada.

Planes de contingencia y previsión

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó O Barco de Valdeorras y afirmó que la presión asistencial está disminuyendo, con planes de contingencia funcionando. No obstante, advirtió que la próxima huelga médica estatal podría complicar la organización hospitalaria.