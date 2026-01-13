El CHUO admite "dificultades" en Urgencias tras la pérdida de 80 camas: "Preocupados e ocupados"

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) afronta un inicio de año con "dificultades" en Urgencias. Según ha explicado el gerente del Área Sanitaria, Santiago Camba, el cierre temporal de una infraestructura clave ha reducido de forma significativa la capacidad de hospitalización: “Nestes momentos temos un problema engadido en Ourense, que é o peche do Hospital Materno-Infantil, onde tiñamos 80 camas de pacientes ectópicos de medicina interna que nestes momentos non as temos”.

La pérdida de estas 80 camas de ingreso ha tenido un impacto directo, aseguran, en la gestión diaria del hospital. Tras un fin de semana que el propio gerente calificó como “tenso”, el CHUO se encuentra actualmente “practicamente sen camas”, lo que dificulta la derivación de pacientes desde urgencias a planta.

Previsión y gestión de la crisis

Según Camba, los últimos contactos con las jefaturas de servicio apuntan a una ligera estabilización tras el pico de tensión vivido en los últimos días. La actitud de la gerencia se resume, en palabras del propio Camba, en estar “preocupados e ocupados”, trabajando de forma constante para contener la situación y optimizar los recursos disponibles.

El Área Sanitaria ya implementó hace tiempo el "plan de inverno", un plan de contingencia que consiste en adoptar medidas que incluyen la habilitación de espacios extraordinarios para cuando sea preciso. Además, se realizan constantemente reuniones periódicas de coordinación entre otros servicios.

Una fuga afectó este lunes a tres plantas A la situación actual se suma un problema puntual el día anterior a las palabras de Camba. Este lunes una fuga de agua en el techo de la tercera planta del CHUO causó filtraciones hacia plantas inferiores, afectando a algunos pasillos. El origen fue un reventón en la zona de cardiología del Edificio Cristal.