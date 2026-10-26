La Xunta convocará 1.500 plazas en las oposiciones de educación en 2027

La Xunta de Galicia prevé convocar alrededor de 1.500 plazas en las oposiciones de enseñanza del próximo verano. La cifra fue avanzada por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2027 en el Parlamento gallego.

La convocatoria permitirá optar a nuevos puestos en la enseñanza pública gallega, aunque el número definitivo de plazas y su distribución por especialidades se concretarán en los próximos meses. Según explicó el conselleiro, el Gobierno autonómico volverá a agotar la tasa máxima de reposición del 120% establecida por la normativa estatal.

La convocatoria, pendiente de concretar

Los presupuestos de Educación para 2027 ascienden a 3.320 millones de euros, un 7,5% más que en 2026. Dentro de estas cuentas, el capítulo destinado a los salarios del personal docente supera los 1.985 millones de euros, lo que representa el 59,8% del presupuesto de la Consellería.

La Xunta también contempla los recursos necesarios para aplicar el incremento salarial previsto del 5% para el personal de la educación pública, una medida que se extiende asimismo a los docentes de la enseñanza concertada.

El departamento autonómico señala además que el sistema educativo gallego cuenta este curso con cerca de 1.000 docentes más que en el anterior, en el marco de las medidas acordadas para mejorar las condiciones del profesorado y reforzar la atención a la diversidad.

Qué deben tener en cuenta los aspirantes de Ourense

Para quienes preparan las oposiciones en la provincia de Ourense, la cifra de 1.500 plazas supone una primera referencia de la oferta prevista para el próximo verano. Sin embargo, todavía no es posible determinar cuántas corresponderán a cada especialidad ni qué oportunidades concretas habrá para los aspirantes de la provincia.

La información definitiva dependerá de la publicación de la convocatoria y de la distribución de plazas por cuerpos y especialidades. Hasta entonces, los aspirantes deberán esperar a conocer los requisitos, los plazos de inscripción y las pruebas previstas para cada proceso selectivo.