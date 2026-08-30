Los productores ecológicos gallegos piden poder usar forraje convencional ante la falta de pastos por la sequía

La sequía y las elevadas temperaturas están poniendo contra las cuerdas a las explotaciones de producción ecológica de Galicia. La Asociación de Productores de Ecolóxico de Galicia (Proecogal) ha reclamado a las administraciones que adopten “medidas urgentes” para hacer frente a la falta de pastos y forrajes, una situación que está provocando que las reservas destinadas al invierno se consuman antes de lo previsto.

Ante la escasez de alimento ecológico y el incremento generalizado de los precios, la organización plantea como una de las posibles soluciones autorizar temporalmente el uso de hierba seca o forrajes convencionales de proximidad en las explotaciones afectadas.

Proecogal defiende que esta medida tendría un carácter “muy reducido y puntual”, limitado a las circunstancias excepcionales provocadas por la sequía y el calor y siempre dentro del marco de la normativa europea. El objetivo sería garantizar la alimentación de los animales y evitar que las explotaciones tengan que afrontar una situación todavía más complicada.

Reservas de invierno que se agotan antes de tiempo

La asociación explica que la falta de lluvias y las altas temperaturas han reducido la disponibilidad de pastos y forrajes, obligando a las explotaciones a recurrir al mercado antes de lo previsto para garantizar la alimentación del ganado.

Esta situación se produce, además, en un contexto marcado por la escasez de determinadas materias primas y por el aumento de los precios, lo que eleva los costes para los productores ecológicos.

Por ello, Proecogal considera “imprescindible” que las administraciones actúen ya y establezcan “mecanismos excepcionales para una situación excepcional” antes de que las reservas se agoten por completo.

Reuniones con Craega y Agacal

La organización ya ha trasladado sus preocupaciones al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega). Tras la reunión, el organismo trasladó la problemática a la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), dependiente de la Consellería do Medio Rural.

Proecogal considera fundamental que ambos organismos trabajen de forma coordinada para encontrar una respuesta a la situación que atraviesan las explotaciones.

“Desde Proecogal estamos llamando a todas las puertas que tienen responsabilidad para defender los intereses de nuestros asociados y, en general, de los productores y productoras del sector ecológico”, señala la asociación, que asegura que seguirá insistiendo hasta que se adopten medidas.

Reclaman un plan frente a la sequía

Además de una respuesta inmediata, los productores ecológicos gallegos reclaman avanzar en un plan específico de adaptación del sector a la sequía y a los episodios de calor extremo.

La organización considera que la situación actual demuestra la necesidad de adoptar medidas que permitan al sector afrontar con mayores garantías futuros episodios de escasez de agua y temperaturas elevadas, cada vez más difíciles de gestionar para las explotaciones ganaderas.