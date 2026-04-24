Los profesores de Secundaria en Galicia darán dos horas menos de clase desde septiembre
EDUCACIÓN EN GALICIA
El acuerdo entre la Xunta de Galicia y la mayoría de los sindicatos reduce el horario lectivo de 20 a 18 horas y contempla además la bajada de ratios y un refuerzo de la atención al alumnado con necesidades especiales
El profesorado gallego de Secundaria pasará a impartir dos horas menos de clase a partir del próximo curso, tras el acuerdo alcanzado entre la Consellería de Educación y los sindicatos CC.OO., UGT, ANPE y CSIF, con la ausencia de la CIG, organización mayoritaria en la mesa sectorial.
El pacto ha sido presentado en la Cidade da Cultura por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y contempla una reducción del horario lectivo de 20 a 18 horas semanales. Las dos horas restantes se destinarán a tareas de permanencia en el centro orientadas a la mejora de la calidad educativa, además de reforzar la acción tutorial y el apoyo a los equipos directivos.
Más apoyo a la diversidad y reducción de ratios
El acuerdo también incluye un plan específico para el alumnado con necesidades educativas especiales, con la ampliación de orientadores y personal especializado en distintas etapas educativas.
Asimismo, se acelerará la reducción de ratios en Secundaria y Bachillerato. En la ESO se pasará de 30 a 25 alumnos por aula en 2028, adelantando así el calendario previsto inicialmente para 2033, mientras que en Bachillerato se reducirá de 33 a 30 estudiantes por clase.
“Un acuerdo histórico”
El conselleiro ha defendido que se trata de medidas de “gran calado” fruto del diálogo con los sindicatos y ha destacado que el entendimiento “funciona y da resultados”. Según ha señalado, tanto la administración como las organizaciones sindicales han tenido que ceder en algunos aspectos para alcanzar el consenso.
Por su parte, los sindicatos firmantes han valorado el acuerdo de forma positiva, especialmente por el refuerzo estructural de la atención a la diversidad y la mejora de la función docente, aunque han expresado su voluntad de seguir avanzando en futuras negociaciones.
Las medidas comenzarán a aplicarse previsiblemente desde el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
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