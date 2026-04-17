Oposiciones de Educación 2026 en Galicia: plazas, fechas y otros detalles

Conoce los detalles sobre las oposiciones de Educación en Galicia este 2026

Las oposiciones de Educación en Galicia para 2026 ya tienen cifras oficiales: un total de 15.733 personas se han inscrito para participar en el proceso selectivo que comenzará este verano. La convocatoria, impulsada por la Consellería de Educación, incluye 1.601 plazas y llega marcada por importantes cambios que explican el descenso de aspirantes respecto al año anterior.

Número de aspirantes

Uno de los datos más destacados es la reducción del 23% en el número de participantes, lo que supone 4.689 aspirantes menos que en la convocatoria anterior. Este descenso no responde a una menor demanda, sino a una modificación clave en el sistema.

La principal novedad es el acuerdo firmado entre la Consellería y los sindicatos (CC.OO., ANPE, UGT-SP Ensino y CSIF), que establece que los docentes interinos ya no están obligados a presentarse a las oposiciones. Esta medida busca agilizar los procesos selectivos y mejorar la estabilidad laboral del profesorado.

Detalles de la convocatoria

Según la lista provisional publicada en el Portal Educativo, las oposiciones de 2026 incluyen:

1.601 plazas en total

1.388 plazas (87%) de nuevo ingreso

213 plazas de promoción interna, destinadas a maestros que desean acceder al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria

Además, Galicia aplica el 120% de la tasa de reposición, lo que significa que por cada 100 bajas se convocan 120 plazas, reforzando así el sistema educativo.

Calendario de las oposiciones 2026

El proceso selectivo se desarrollará entre el:

20 de junio de 2026 (inicio de las pruebas)

19 de julio de 2026 (finalización prevista)

Los exámenes tendrán lugar en diferentes localidades de Galicia, facilitando la participación de los aspirantes en toda la comunidad.

Distribución de plazas por cuerpos docentes

La oferta de empleo público se reparte entre distintos cuerpos de enseñanza:

Cuerpo de maestros: 476 plazas en 8 especialidades

Profesores de enseñanza secundaria: 852 plazas en 29 especialidades

Profesores especialistas de FP: 60 plazas en 5 especialidades

Promoción interna: 213 plazas en 29 especialidades

Esta distribución refleja la apuesta por reforzar tanto la educación obligatoria como la formación profesional.

Conclusión

Las oposiciones de Educación 2026 en Galicia marcan un punto de inflexión con menos aspirantes pero más estabilidad para el profesorado. La combinación de una amplia oferta de plazas, cambios en las condiciones de participación y un contexto demográfico favorable refuerza el objetivo de mejorar el sistema educativo gallego a largo plazo.

Si estás preparando oposiciones o siguiendo la evolución del empleo público en educación, esta convocatoria es clave para entender hacia dónde se dirige el sector docente en Galicia.