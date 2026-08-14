Prohibido bañarse en la playa de A Punta, en Vigo, por detectar elevados niveles de bacterias fecales

El Ayuntamiento de Vigo mantiene la prohibición de bañarse en la playa de A Punta, ubicada en el barrio de Teis, debido a que una nueva analítica vuelve a detectar bacterias fecales en el agua.

Después de que el pasado miércoles el gobierno local desaconsejase meterse en el agua de A Punta al registrar niveles superiores a los recomendables de Escherichia coli, este viernes ha indicado que un nuevo análisis mantiene estos altos registros.

"Los servicios municipales volvieron a revisar tanto el funcionamiento de la depuradora como las redes de saneamiento de la ciudad y, al igual que en las comprobaciones anteriores, no se detectó ninguna fuga ni incidencia en el sistema de saneamiento", ha insistido el Ayuntamiento, que investiga las posibles causas.

Por ello, se volverán a tomar muestras el próximo domingo, cuyos resultados se conocerán el martes.