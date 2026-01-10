O PSdeG debate os casos de acoso nun intento de conter a crise
política
O partido intenta recuperar o pulso político levando outros debates ao Consello deste sábado.
O PSdeG reúne ao seu Comité Nacional, o máximo órgano de decisión entre congresos, unha convocatoria que se fixou antes do Nadal para tranquilizar ao partido ante a crise interna aberta polas denuncias de acoso sexual e laboral contra diversos cargos e na que a dirección aspira a lograr unha fronte común municipal que force á Xunta a negociar o modelo financiamento local.
A cita arrincará ás 10,30 horas deste sábado coa intervención do secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, un discurso que fontes da dirección trasladan que estará cargado de contido político para un encontro do que, a pesar da polémica das denuncias e do ruído interno xurdido inicialmente, o PSdeG aspira a saír con esta resposta parte dos concellos socialistas.
Así, estas fontes da dirección sinalan que Besteiro "situará ao municipalismo como unha prioridade estratéxica” e aos consistorios como a principal ferramenta política.
Deste xeito, poderán como exemplo o caso do Servizo de Axuda non Fogar (SAF) que, segundo denuncian os socialistas, “sostense maioritariamente con fondos municipais a pesar de tratarse dunha competencia autonómica”.
Pero un dos asuntos que previsiblemente centrarán as intervencións dos militantes que integran o Comité Nacional, será o feminismo e a situación orgánica despois das denuncias por acoso sexual e laboral presentadas na canle interna habilitado polo Partido Socialista contra distintos cargos.
E é que a executiva do PSdeG fixou a data deste encontro nunha reunión celebrada o pasado día 22 de decembro, despois da crise interna xurdida por mor das denuncias de acoso contra o xa expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.
Deste xeito, prevese que o foco estea posto neste asunto, así como nas actuacións e decisións adoptadas polo partido desde que se tivo coñecemento dos feitos.
O secretario xeral do PSdeG de Santiago de Compostela e deputado autonómico, Aitor Bouza, asegurou que os socialistas galegos falarán “de todo” na reunión. “Eu creo que se celebra un comité nacional nun marco ordinario deste partido, e nel falaremos, como sempre, entre compañeiros e compañeiras, na máxima confianza, de todas as cuestións importantes para Galicia e para os galegos”, explicou.
O pasado 10 de decembro Ferraz confirmou que o Partido Socialista recibira a través da canle interna antiacoso unha denuncia contra Tomé por suposto acoso sexual. Este feito motivou a dimisión do seu cargo como presidente da Deputación e a suspensión de militancia do político lucense, que non deixou as actas e continua como alcalde de Monforte e deputado provincial non adscrito.
Despois da saída de Tomé das filas socialistas e no medio do barullo interno, uns días despois o xefe de filas do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informou de que o partido recibira outra denuncia, neste caso por suposto acoso laboral, contra o rexedor de Barbadás, en represalia por denunciar unha situación de acoso sexual por parte dun exedil. Ademais, dixo que o PSdeG da provincia de Ourense atendeu á persona denunciante.
