Galería | Una Rapa das Bestas de Sabucedo llena de fuerza, tradición y emoción, en fotos

La parroquia estradense de Sabucedo vivió un intenso curro con 150 caballos y la presencia de cuatro aloitadoras junto al debut de los más jóvenes

Bajo un sol abrasador a causa de la ola de calor se llevó a cabo un año más la Rapa das Bestas de Sabucedo. Un evento que cada año reúne a miles de personas de todo el mundo en A Estada para disfrutar de una tradición ancentral.

Los curros exigen a los aloitadores y aloitadoras un combinación de fuerza , destreza y un aguante sobrehumano para cortar las crines, desparasitar y marcar a caballos, yeguas y potros salvajes que días antes bajan del monte.

Alba, Aldara, Iria y Ana Laura fueron cuatro de las aloitadoras protagonistas durante este año, logrando reducir a varios equinos. La Rapa das Bestas de Sabucedo es una Fiesta de Interés Turístico Internacional y se declaró Bien de Interés Cultural el pasado año. No es la única, pero sí la más famosa y que se remonta al siglo XVI, cuando dos vecinas soltaron dos ‘bestas’ en el monte como agradecimiento a San Lorenzo por librar al pueblo de la peste. Según la tradición popular, los equinos que se rapan descienden de esa manada del Santo.