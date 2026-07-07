A Real Academia Galega dedica o Día das Letras Galegas 2027 a Xosé Neira Vilas
ESCRITOR PONTEVEDRÉS
Xosé Neira Vilas perfílase como o próximo homenaxeado no Día das Letras Galegas, cuxa elección se decidirá este mércores. O autor de "Memorias dun neno labrego" parte como favorito fronte á candidatura do lingüista Constantino García.
A Real Academia Galega (RAG) elixirá ao escritor Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928-2015) como figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do vindeiro ano. Fontes da Academia confirman a decisión, que explicaron que, aínda que tamén se formalizou a candidatura de Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008), a postulación do escritor pontevedrés parece contar con máis apoios.
Neira Vilas, autor dunha das obras máis recoñecidas da literatura galega, "Memorias dun neno labrego", recibiu, entre outros recoñecementos, a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra, o Premio Trasalba, o Premio da Crítica Española (novela en galego) e o Premio da Crítica Galega (ensaio).
Fillo de labregos, cursou os estudos primarios e, aos 16 anos, comezou a traballar como contable nun serradoiro da súa contorna. Creou un grupo de teatro e levou á escena varias obras en lingua galega, ademais de escribir os seus primeiros versos e narracións.
Descubriu Galicia en Bos Aires
Neira Vilas emigrou á Arxentina en 1949 e estableceuse en Bos Aires, onde traballaba durante o día e estudaba pola noite. Alí cursou Comercio, Música e licenciouse en Xornalismo.
O autor afondou no coñecemento de Galicia desde Bos Aires, mergullándose na historia e na identidade cultural da súa terra de orixe e publicando os seus primeiros traballos na prensa galega da emigración, rodeado de figuras como Luís Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela, Eduardo Blanco Amor ou Ramón de Valenzuela.
Asistiu a cursos de lingua, literatura, historia, arte, xeografía e economía de Galicia, e ampliou a súa colaboración xornalística a publicacións de Uruguai e México, adquirindo unha cultura universal ao tempo que afondaba nas súas raíces galegas.
Xunto con outros mozos emigrantes, fundou as Mocidades Galeguistas en 1953 e o xornal Adiante, e representou á mocidade galega na Galeuzca Xuvenil refundada en Bos Aires. Ademais, foi designado polo Consello de Galicia para exercer a Secretaría da Comisión Organizadora do histórico Primeiro Congreso da Emigración Galega, celebrado en 1956.
Ao ano seguinte casou coa escritora Anisia Miranda, con quen fundou a editorial Follas Novas, a través da cal reuniron todo o que se publicaba sobre Galicia no mundo.
En 1960 publicou o poemario "Dende lonxe" e, un ano despois, a novela "Memorias dun neno labrego", considerada a obra da literatura galega máis reeditada e vendida, tanto na súa lingua orixinal como en numerosas traducións.
Ese mesmo ano trasladouse a Cuba xunto coa súa esposa, onde ocupou diversos cargos administrativos e colaborou en distintos xornais e revistas. En 1992 regresou ao seu Gres natal, onde continuou participando activamente na vida cultural galega ata o seu falecemento, en 2015.
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