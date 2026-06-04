Lausanne rinde homenaje a Begoña Caamaño en la celebración del Día das Letras Galegas

La comunidad gallega de Lausana celebró, el pasado 31 de mayo, el Día das Letras Galegas con un acto dedicado a la escritora y periodista Begoña Caamaño, una de las figuras más relevantes de la cultura gallega contemporánea por su compromiso con el periodismo, la literatura y la defensa de los derechos de las mujeres.

La jornada fue organizada conjuntamente por la Asociación Cultural Galega A Roda, la Asociación de Inválidos y Pensionistas Españoles (AIPES) y Promoción da Cultura Galega en Lausanne (PCGL), que unieron esfuerzos para mantener viva una tradición que se celebra cada año en la ciudad suiza.

El acto central consistió en una conferencia impartida por la escritora y traductora gallega Tamara Andrés en la Maison du Peuple de Lausana. La autora regresó así a la capital del cantón de Vaud dos años después de su participación en un homenaje a Luísa Villalta, reafirmando su estrecha colaboración con las iniciativas culturales de la colectividad gallega en Suiza.

Público asistente | Alejandra Plaza

Durante una intervención de una hora de duración, Tamara Andrés ofreció un recorrido por la trayectoria vital y profesional de Begoña Caamaño, destacando tanto su labor periodística como su aportación a la literatura gallega. Los asistentes valoraron especialmente el carácter pedagógico de la conferencia y la calidad de una presentación cuidadosamente adaptada al perfil diverso del público presente.

Más de cuarenta personas participaron en el encuentro, entre socios y socias de las tres entidades organizadoras, que llenaron la sala para seguir una exposición que puso de relieve la vigencia del pensamiento y la obra de Caamaño.

La ponente durante su exposición | Alejandra Plaza

La elección de la Maison du Peuple como escenario de la conferencia añadió un simbolismo especial a la jornada. Fundado por el movimiento obrero en 1916, este emblemático edificio de Lausana continúa siendo un espacio de referencia para la actividad asociativa, sindical y cultural de la ciudad. Además, la conferencia tuvo lugar en una sala dedicada a Liliane Valceschini, destacada figura del movimiento feminista suizo, una coincidencia especialmente significativa en el marco de un homenaje a una autora para quien el feminismo y el compromiso social fueron elementos inseparables de su trayectoria.

Tras la conferencia, los participantes compartieron un aperitivo en el bar-restaurante de AIPES y posteriormente disfrutaron de un almuerzo de convivencia en torno a un plato de pulpo, uno de los grandes referentes de la gastronomía gallega.

Con esta nueva edición del Día das Letras Galegas, las asociaciones gallegas de Lausana reafirman su compromiso con la difusión de la lengua y la cultura gallegas fuera de Galicia, contribuyendo a fortalecer los lazos de la emigración con su patrimonio cultural y a dar visibilidad a figuras fundamentales de las letras gallegas.