Se realiza en Vigo la primera cirugía robótica endoscópica complejas de una hernia lumbar en Galicia

Vithas Vigo se ha convertido en el primer hospital de Galicia y en uno de los primeros centros de toda España en disponer del robot quirúrgico Mazor, para la asistencia en cirugías complejas de columna vertebral, como las hernias discales y la colocación de tornillos, con un enfoque mínimamente invasivo, apunta el centro.

Un equipo de neurocirujanos, integrado por los doctores Álvaro Martín Gallego, Pedro González Vargas y Carla Eiriz, expertos en cirugía mínimamente invasiva, ha estrenado la nueva plataforma de asistencia Mazor, realizando en Vigo la primera neurocirugía lumbar endoscópica guiada por robot de la comunidad gallega, además de otros procedimientos como la colocación de tornillos.

Equipo de neurocirujanos de Vithas Vigo. | Vithas Vigo

"La adquisición de Mazor y la de los otros dos robots quirúrgicos, recién incorporados (Da Vinci —para cirugías de cinco especialidades distintas— y Mako —para artroplastias de cadera y rodilla—), forma parte de la fuerte apuesta de Vithas Vigo por la cirugía de alta tecnología, de precisión y mínimamente invasiva", señala Ciro Cabezas, gerente del hospital vigués.

La combinación de la plataforma de asistencia robótica Mazor, con la cirugía endoscópica, un TAC intraoperatorio y la neuronavegación 3D convierte a Vithas Vigo en "un centro de neurocirugía avanzada de columna vertebral", afirman sus responsables.

"Con Mazor, conseguimos la máxima precisión que ahora mismo permite la tecnología, tanto en la colocación de los tornillos en la columna vertebral como en el abordaje endoscópico. El robot aumenta la seguridad de la cirugía endoscópica, nos permite realizar abordajes más complejos y reduce las complicaciones o daños neurológicos que se pueden generar con el abordaje, evitando cirugías posteriores y acelerando la recuperación del paciente", explica el neurocirujano de Vithas Vigo, Álvaro Martín Gallego.