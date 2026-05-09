El auge de la robótica plantea oportunidades y riesgos para Europa

La inteligencia artificial (IA) aplicada a robots, dispositivos y sistemas autónomos vive una fase de expansión acelerada a nivel global. Grandes compañías tecnológicas están reforzando su apuesta por este ámbito, un impulso que se traslada también a Europa y España, donde la automatización industrial avanza con rapidez: en 2025, alrededor del 20,3% de las empresas españolas ya utilizaban IA en sus procesos, en línea con la media europea.

En el ámbito específico de la robótica, España se ha consolidado como uno de los países más dinámicos del continente. En 2024 se instalaron más de 5.000 robots industriales, situando al país entre los tres primeros de Europa. Esta evolución refleja el papel clave de la IA en la transformación hacia la industria 4.0, donde robots más autónomos, capaces de aprender y adaptarse, mejoran la productividad, reducen costes y optimizan procesos.

A medio plazo, la importancia de esta tecnología será aún mayor. La combinación de IA, robótica y automatización permitirá fábricas más flexibles, cadenas logísticas inteligentes y nuevos modelos de negocio basados en datos. Además, se espera que el impacto económico sea significativo, impulsando la competitividad y generando nuevas oportunidades en sectores como la manufactura, la energía o la salud.

Sin embargo, este avance también plantea riesgos relevantes. Por un lado, la adopción aún es desigual: solo el 2,9% de las pymes industriales españolas utiliza IA, lo que evidencia una brecha tecnológica. Por otro, existen desafíos en seguridad, regulación y transparencia, especialmente en sistemas autónomos, donde todavía hay carencias en supervisión y control. A ello se suman preocupaciones sobre el empleo y la posible sustitución de tareas humanas, por lo que el equilibrio y los procesos progresivos de implantación de nuevas tecnologías deben ser compatibles con la sostenibilidad del sistema laboral actual.