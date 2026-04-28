Rechazo de la Diputación de Lugo a la moción de censura

El Pleno de la Diputación de Lugo celebrado ayer aprobó una moción de urgencia presentada conjuntamente por el Partido Socialista y el BNG para condenar el transfuguismo y denunciar la moción de censura que se debatirá en el Ayuntamiento de Lugo el próximo 7 de mayo para desbancar a Miguel Fernández (PSOE) de la Alcaldía de Lugo. La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, y el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro (BNG), defendieron el documento, en el que se pide la retirada de la moción de censura y la reprobación de la representante del Partido Popular, Elena Candia, y de la concejala tránsfuga María Reigosa por esta “maniobra, que tiene el objetivo de alterar la voluntad expresada en las urnas en la ciudad”.

Pero, además, incluye también un respaldo de la Diputación al gobierno “legítimamente constituido” e insta a las administraciones públicas a impulsar las iniciativas legislativas y reglamentarias “para que ninguna actuación derivada del transfuguismo pueda traducirse en una mejora personal, política y económica para quien la promueve ni para quien se beneficia de ella”. En el debate, la socialista y el nacionalista insistieron en señalar que se produjo un “aprovechamiento de la desgracia ajena”, en relación al fallecimiento de la alcaldesa y de dos concejales, y un “mercadeo de voluntades” para cambiar lo que calificaron como un “gobierno legítimamente constituido por las urnas”.

El PP, en contra

La iniciativa salió adelante con los únicos votos en contra del Partido Popular, que aseguró que esta moción está avalada por “el descontento, la falta de gestión y la incomunicación entre los miembros del Gobierno”. El portavoz del PP en este organismo, Antonio Ameijide, acusó al PSOE y BNG de doble moral, al considerar que se habían valido de la misma fórmula en varias ocasiones en la política nacional, algo que ambos negaron categóricamente ambos.

García Porto señaló que el discurso de “parálisis” y “deriva” con el que Candia justifica su moción de censura “no se corresponde con la realidad”. Recordó que durante este mandato el Ayuntamiento de Lugo atravesó tres golpes humanos “extraordinariamente duros” pero que el gobierno bipartito, encabezado por el alcalde Miguel Fernández, “ha mantenido su capacidad de gestión, ha atendido las necesidades de la ciudadanía y no ha paralizado ningún proyecto”.

La portavoz socialista también se refirió a la concejala María Reigosa, señalando que lo que en otro contexto debería haberse traducido en un compromiso reforzado con el proyecto que la llevó a la institución “quedó eclipsado por una sucesión de aspiraciones personales que su propio grupo no pudo satisfacer”. En este sentido, lamentó que haya optado por “entrar en la historia política de la ciudad por la vía del transfuguismo”. García Porto recordó además la respuesta ciudadana del pasado 24 de abril, cuando más de 3.000 personas se concentraron en la Praza Maior convocadas por la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, en lo que calificó como “la mayor movilización política registrada en la ciudad en muchos años”.

El pleno del Parlamento analiza el cambio de gobierno lucense La moción de censura que el Partido Popular impulsa en la ciudad de Lugo y la advertencias recogidas en los informes del Consello de Contas sobre la sanidad centrarán las preguntas de los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, respectivamente en el pleno del Parlamento gallego. Así lo trasladaron ayer los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces que fijó el orden del día de la sesión plenaria que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de mayo en el Pazo do Hórreo. El pleno arrancará con sesión de control al alterarse el orden habitual debido al viaje que el máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, realizará a Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones, el último con Rueda como jefe de la delegación española. En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien desgranará las líneas de actuación de la política industrial y energética de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro, llevará la moción de censura de Lugo a la sesión de control, en la que interpelará al presidente sobre qué garantías ofrece de que los recursos públicos no se utilicen como instrumento de influencia política para conseguir los apoyos que las urnas no le dieron al PP. La líder del BNG, Ana Pontón, interpelará a Rueda sobre las advertencias del Consello de Contas que, según dijo, “alerta de una pérdida de la calidad de la atención sanitaria” con “consecuencias nefastas para la saluda de los gallegos” por la gestión del PP.