El PP y la exconcejala socialista presentan la moción de censura que arrebatará el gobierno al bipartito de Lugo

La moción de censura que arrebatará el gobierno de Lugo al bipartito de PSOE y BNG se materializa. El PP, con Elena Candia al frente, y María Reigosa, la concejala que dejó el PSOE, han dado un paso adelante este miércoles. De hecho, Candia y Reigosa comparecerán este mismo día para explicar el pacto en un hotel lucense.

La tensión ha crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían intensificado desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría esta semana.

El PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen “derecho” a gobernar.

En la mañana de este miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir “este atropello democrático” y ha censurado la actitud de Candia por su “afán desmedido de poder”, asegurando que se está utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía.

Por su parte, el portavoz municipal, Rubén Arroxo, ha calificado la situación como un “golpe de estado municipal” y ha advertido de que, si se demuestra una supuesta compra de votos mediante una plaza laboral en la Xunta para la concejala no adscrita, emprenderán acciones legales contra ambos. “No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados”, ha afirmado.