Recuperan las botellas robadas en Pepe Vieira, un restaurante de Poio

La Guardia Civil informó el miércoles de que uno de los investigados por robar botellas de vino de alto valor en un restaurante del municipio pontevedrés de Poio, considerado el líder principal de la trama y principal receptador de la organización, cumple prisión por delitos de tráfico de drogas. Junto a él, el balance actual de la operación deja la detención de dos personas como presuntos autores materiales de un delito de robo, en concreto, dos exempleados del local. Además, aparte del líder, hay una segunda persona investigada, que es “de máxima confianza” del cabecilla.

En el operativo desplegado, la Guardia Civil recuperó gran parte de las botellas de alto valor robadas en el restaurante Camiño da Serpe, propiedad del chef Pepe Vieira en Poio, establecimiento que cuenta con dos estrellas Michelín. Según fuentes de la Comandancia de Pontevedra, se realizaron cuatro registros en pisos, dos en el barrio de San Amaro de Pontevedra y otros dos en Vigo, en los cuales se hallaron las botellas cuyo valor total ronda los 50.000 euros. Además, los agentes investigan a dos personas por receptación, es decir, por ocultación de bienes procedentes de un robo.

Un robo con llave falsa perpetrado por extrabajadores

Los hechos se remontan a la madrugada del día 18 de marzo, cuando dos extrabajadores del establecimiento hostelero accedieron a su interior usando una llave falsa. Allí sustrajeron más de 9.000 euros y botellas de vino por un importante valor. En total, desaparecieron 50 botellas, de las que la Guardia Civil logró recuperar 19 de ellas en el primer operativo. El vino robado, de la marca Ketch, es casi exclusiva para bodegas y para la restauración, a la que se suman otras marcas de champán.