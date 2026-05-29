Vídeo | Desmantelan un punto de "quedadas" para carreras ilegales y "lanzadas" en Cea

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de "quedadas" para hacer carreras ilegales, que podía llegar a agrupar más de 100 vehículos, ubicado en un polígono industrial de la localidad de Cea. Antes del desmantelamiento, la policía estuvo durante varios días de abril monitorizando y controlando las redes sociales y aplicaciones de mensajería en las que decenas de personas se citaban para participar en estas quedadas.

En estas reuniones se llevaban a cabo las llamadas "lanzadas", carreras ilegales en las que una persona ubicada en el centro de la calzada le da la "salida" a los coches de dos en dos, uno en cada carril. Además, también se practicaban aceleraciones, trompos, derrapes, etc.

Para controlar estas actividades, la Guardia Civil desplegó un dispositivo técnico que incluyó el uso de drones, perros del servicio cinológico y unidades de control de masas.

Graves consecuencias penales y protección de menores

El resultado final del operativo se ha saldado con cuatro personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, específicamente por no tener permiso de conducir o tenerlo sin vigencia. Estas infracciones penales pueden conllevar penas de prisión, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad. Además, las autoridades han tramitado un delito de desprotección de menores castigado con hasta dos años de cárcel y han formulado un total de 43 denuncias administrativas por incumplir los reglamentos de circulación, vehículos y el seguro obligatorio.

El capitán Javier Barja, jefe del subsector de tráfico, ha remarcado que estas conductas organizadas ponen en grave riesgo la integridad de todos los usuarios de la vía y no pueden considerarse simples concentraciones de aficionados. La Guardia Civil mantendrá una vigilancia intensiva sobre este tipo de actividades clandestinas y solicita la colaboración ciudadana para identificar futuras convocatorias.