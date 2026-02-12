El recurso del Constitucional centra el debate en el Hórreo

El recurso presentado por el Gobierno, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), que afecta a los últimos cambios legales autonómicos en materia de eólica y dependencia llevó una jornada más la bronca al pleno del Pazo do Hórreo, donde el presidente gallego, Alfonso Rueda, lo usó para atacar al Ejecutivo central, tras ser criticado por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por la gestión de los servicios públicos en la Xunta.

Si Besteiro cargó contra los “bulos” de la Xunta en cuestiones como “sanidad, vivienda, dependencia y financiación”, el jefe del Ejecutivo autonómico contraatacó con la gestión del ferrocarril en los últimos días, con el trasfondo en el temporal, y también le echó en cara al Gobierno que dirige Pedro Sánchez el recurso ante el TC por el que se suspendieron varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Orzamentos de 2025.

“Lo que queda de Besteiro”

De hecho, Rueda apeló a Besteiro, del que afirmó no saber “lo que le queda” como líder del PSdeG, a que haga “un último servicio” y “envíe un mensaje a Moncloa”. “Dígale que retiren ese recurso, señor Besteiro, que es injusto, que está dejando fuera a muchísimos gallegos, que no tiene ninguna razón de ser y que es discriminatorio”, proclamó.

“Si hace eso empezaré a tomarlo en serio cuando hable de los servicios públicos”, continuó el jefe del Ejecutivo gallego, a quien Besteiro le recordó que la de ayer es “una sesión de control al presidente” de Galicia, que debería “responder a las preguntas” que hace la oposición.

A renglón seguido, tiró de ironía para incidir en la recurrente vía de Rueda de poner el foco en el Gobierno central. “De verdad que yo no sé que va a hacer usted cuando no esté Pedro Sánchez. Es incluso capaz de votarle para que se mantenga”, bromeó, en relación a que el presidente gallego necesita, interpretó, alguien “a quien echar la culpa y evitar sus responsabilidades”.

La líder del BNG, Ana Pontón, denunció que se dejará de ingresar “este año” 1,6 millones “a favor de las eléctricas”, una crítica por lo que ve “un regalo millonario” a la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, respondió con que su entrada en vigor está “suspendida” hasta enero del año próximo.

“¿Alguien de los que le prepara la pregunta le dijo que el artículo 64 de la ley de acompañamiento (medidas fiscales y administrativas) dice que esa modificación está suspendida y que no entra en vigor en todo el año? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía, lo que pasa es que hace como si no lo supiera para que le quede bien la pregunta”, esgrimió Rueda, antes de añadir: “Que no le fastidien la pregunta con la realidad”.