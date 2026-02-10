El Gobierno declara zona catastrófica en toda Galicia

El Consejo de Ministros ha declarado oficialmente como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios que han sufrido el impacto de 76 episodios catastróficos durante los últimos tres meses. Esta medida incluye de forma específica las inundaciones y daños derivados de la sucesión de borrascas que han golpeado la provincia de Ourense y el resto de la comunidad gallega.

De manera excepcional, el acuerdo estatal integra a Galicia en su conjunto, incluso en aquellos episodios donde la situación operativa comunicada al Centro Nacional de Emergencias no superó la fase de preemergencia o nivel 0. El Ejecutivo justifica esta decisión dada la “excepcionalidad” del invierno, motivada por una “concatenación de borrascas” y la reiteración de fenómenos adversos en un corto espacio de tiempo que han causado daños probados en la población, las infraestructuras y los servicios públicos.

Esta cobertura administrativa abarca el periodo de inestabilidad comprendido entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. La cronología de daños en la zona comenzó con la activación de la alerta del Plan Especial de Inundaciones de Galicia (Inungal) en noviembre y se ha extendido hasta el reciente impacto de las borrascas Leonardo y Marta.

Posibles ayudas

La declaración activa de inmediato la vía para que los damnificados soliciten ayudas por daños personales, materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. En el ámbito municipal, los concellos ourensanos podrán optar a subvenciones de hasta el 50% para financiar proyectos de reparación en infraestructuras, instalaciones y equipamientos locales.

Asimismo, el acuerdo contempla beneficios fiscales como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El Ministerio del Interior estudia también la gratuidad en trámites administrativos de urgencia, tales como la expedición de duplicados del permiso de conducción o del DNI para los ciudadanos afectados.

Rueda urge a Sánchez arreglar trenes y carreteras El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvieron ayer un contacto telefónico para coordinar el seguimiento de los temporales en Galicia. Sánchez destacó la “máxima coordinación” entre administraciones y garabtuzó el apoyo estatal a las zonas afectadas por la sucesión de borrascas de los últimos tres meses. Por su parte, Rueda agradeció el interés pero aprovechjó la llamada para exigir a Sánchez soluciones ante el “caos ferroviario” que padece la comunidad. Asimismo, el presidente gallego le urgió a ejecutar el arreglo de las autovías y carreteras nacionales de titularidad estatal para garantizar la seguridad tras los daños acumulados por episodios como las borrascas Leonardo y Marta. Este contacto se produjo tras declarar el Consejo de Ministros a Galicia como zona afectada por una emergencia de protección civil. Esta declaración permitirá a los ministerios acometer por la vía de emergencia las reparaciones en las infraestructuras públicas dañadas por el temporal.

Luis Menor garantiza un operativo de la Diputación “sen data de caducidade”

La Diputación de Ourense mantiene un amplio dispositivo de emergencias “sen data de caducidade” tras gestionar “arredor de 140 incidencias” solo desde el pasado 8 de febrero. Su presidente, Luis Menor, admite que la situación les tiene “preocupados e sobre todo ocupados” ante una “tormenta perfecta” donde ya “chove sobre mollado”, lo que agrava los daños por la acumulación de agua.

Para proteger los 1.850 kilómetros de la red viaria, la institución ha movilizado a 60 personas y 16 brigadas, reforzadas por seis equipos de retén y maquinaria quitanieves que ha tenido que actuar en zonas altas de Trives, Manzaneda y Viana. Las lluvias forzaron cortes en carreteras de Verín, Oímbra, Muíños, Calvos de Randín o Ribadavia, además de un desprendimiento en la OU-0504 entre A Casilla y Barra de Miño.

“Plan de choque” en A Limia

En paralelo, el PSOE ha registrado una moción exigiendo un “plan de choque” específico para A Limia, tras visitar el portavoz provincial, Álvaro Vila, el límite entre Rairiz de Veiga y Porqueira, donde el río Limia se ha desbordado nuevamente. Vila calificó la situación de “emerxencia real que non admite máis pasividade institucional”, recordando a la Diputación su “obriga legal e moral” de actuar ante pérdidas del 80% en el cereal.

La alcaldesa de Rairiz, Asunción Morgade, alertó de la incapacidad local para afrontar la burocracia: “Non temos recursos técnicos nin orzamentarios para reparar as infraestruturas danadas, tramitar as axudas e atender todas as necesidades”. Por ello, solicitan asistencia técnica y jurídica directa para los concellos afectados.